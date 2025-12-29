Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)
|Niedrig
|£20.246 B
|£29.649 B
|
£15.318 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|£11.983 B
|
£20.246 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors zeigt die Differenz zwischen den Gesamtausgaben (laufende Ausgaben plus Nettoinvestitionen) und den Einnahmen (laufende Einnahmen, hauptsächlich Steuern) des öffentlichen Sektors im jeweiligen Monat.
Der öffentliche Sektor des Vereinigten Königreichs besteht aus fünf Teilsektoren:
- Zentralregierung
- Kommunalverwaltung
- Öffentliche, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
- Bank von England
- Öffentliche Finanzgesellschaften (oder Banken des öffentlichen Sektors, d.h. derzeit nur Royal Bank of Scotland (RBS)).
Die Zahlen in diesem Bericht sind nicht inflationsbereinigt und werden in laufenden Preisen angegeben.
Ist die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen positiv, spricht man von einem Defizit. Das bedeutet, dass die Staatsverschuldung wächst. Historisch gesehen wird die Verschuldung des öffentlichen Sektors über viele Jahre hinweg von mehreren Generationen von Regierungen angehäuft. Sie wird hauptsächlich durch die Ausgabe von Staatsanleihen und Schatzanweisungen zurückgezahlt.
Der Indikator wird monatlich berechnet, aber aufgrund der Datenvolatilität liefert die Analyse der jährlichen Daten ein klareres Bild der Lage der öffentlichen Mittel.
Eine Änderung der Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors in Großbritannien hat normalerweise keinen Einfluss auf die Pfund Sterling-Kurse selbst. Dieser Indikator sollte zusammen mit anderen Variablen interpretiert werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
