Die Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors zeigt die Differenz zwischen den Gesamtausgaben (laufende Ausgaben plus Nettoinvestitionen) und den Einnahmen (laufende Einnahmen, hauptsächlich Steuern) des öffentlichen Sektors im jeweiligen Monat.

Der öffentliche Sektor des Vereinigten Königreichs besteht aus fünf Teilsektoren:

Zentralregierung

Kommunalverwaltung

Öffentliche, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

Bank von England

Öffentliche Finanzgesellschaften (oder Banken des öffentlichen Sektors, d.h. derzeit nur Royal Bank of Scotland (RBS)).

Die Zahlen in diesem Bericht sind nicht inflationsbereinigt und werden in laufenden Preisen angegeben.

Ist die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen positiv, spricht man von einem Defizit. Das bedeutet, dass die Staatsverschuldung wächst. Historisch gesehen wird die Verschuldung des öffentlichen Sektors über viele Jahre hinweg von mehreren Generationen von Regierungen angehäuft. Sie wird hauptsächlich durch die Ausgabe von Staatsanleihen und Schatzanweisungen zurückgezahlt.

Der Indikator wird monatlich berechnet, aber aufgrund der Datenvolatilität liefert die Analyse der jährlichen Daten ein klareres Bild der Lage der öffentlichen Mittel.

Eine Änderung der Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors in Großbritannien hat normalerweise keinen Einfluss auf die Pfund Sterling-Kurse selbst. Dieser Indikator sollte zusammen mit anderen Variablen interpretiert werden.

