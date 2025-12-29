Wirtschaftskalender
Bauproduktion m/m (United Kingdom Construction Output m/m)
|Niedrig
|0.2%
|0.4%
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0%
|
0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
U.K. Bauproduktion m/m zeigt die Veränderung der Bautätigkeiten des Landes im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Indikator wird berechnet aus den kostenpflichtigen Beträgen für die Kunden des relevanten Zeitraums ohne VAT und Zahlungen an das Baunebengewerbe. In diesem Betrag sind auch die Kosten für Arbeiten enthalten, die auf eigene Initiative durchgeführt werden (z.B. Gebäude für eine eventuelle Vermietung oder einen Verkauf).
Die Berechnung basiert auf einer monatlichen Befragung von mehr als 8.000 Bauunternehmen mit über 100 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz von mehr als 60 Millionen Pfund. Die Unternehmen repräsentieren 24 Bauindustrien, darunter den Bau von Wohn- und Geschäftsgebäuden, Straßen und Autobahnen, Brücken und Tunnels, Versorgungsprojekte für Flüssigkeiten, Projekte für Elektrizität und Telekommunikation, Bohrungen, Baustellenvorbereitung und andere Tiefbauprojekte. Die Gewichte der Unternehmensstatistik werden bei der Berechnung des Indikators berücksichtigt.
Die monatliche Schätzung wird um saisonale Schwankungen bereinigt, da der Bau stark von Feiertagen und Wochenenden sowie von Wetter- und Saisonbedingungen abhängt. Die für die Berechnung des Indikators verwendeten saisonalen Anpassungsparameter werden jährlich überprüft.
Der Anteil der Bauunternehmen am nationalen BIP liegt bei etwa 5,9%. Daher wird der Indikator von Analysten und Ökonomen genau beobachtet. Er gilt als Frühindikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Das Bauwachstum ist auch ein führender Indikator für die Aktivität auf dem Immobilienmarkt und in der Baufinanzierung. Das Indikatorwachstum ist somit ein günstiger Faktor für das Pfund Sterling.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bauproduktion m/m (United Kingdom Construction Output m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites