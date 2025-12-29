Der Verbraucherpreisindex, einschließlich der Wohnungskosten der Eigennutzer (CPIH) y/y stellt eine Veränderung der Preise von Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im angegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres dar. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex beinhaltet der CPIH die Wohnungskosten der Eigennutzer. Der VPI ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Ein Wachstum des VPI kann als positiv für die Pfundkurse angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Konsumentpreisindex inkl. Kosten selbstgenutzter Wohnimmobilien (CPIH) y/y (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.