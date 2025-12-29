Die Leistungsbilanz spiegelt den Saldo der Transaktionen zwischen in Großbritannien ansässigen Personen und dem Rest der Welt wider. Es ist die Summe der Netto-Handelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), des Netto-Faktoreinkommens von in Großbritannien ansässigen Personen (wie Zinsen, Dividenden usw.) und der Netto-Transferzahlungen (z.B. ausländische Spenden) an in Großbritannien ansässige Personen.

Mit anderen Worten, die Leistungsbilanz umfasst Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden im Vereinigten Königreich in Bezug auf Waren, Dienstleistungen, primäre (Investitionen) und sekundäre (Transaktionen) Einkünfte.

Der Wert umfasst drei Hauptkomponenten: Waren und Dienstleistungen, Einkommen (Löhne und Erträge aus Kapitalanlagen) und laufende Übertragungen. Der Saldo der Waren und Dienstleistungen wird auf der Grundlage von Exporten und Importen berechnet. Der Saldo der Erträge enthält Löhne und Erträge aus ausländischen Investitionen (abzüglich Zahlungen an ausländische Investoren). Laufende Überweisungen sind Überweisungen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden; diese Überweisungen beziehen sich nicht auf die oben genannten Komponenten und können Spenden, Beihilfen, private Überweisungen, Rentenzahlungen, Unterhaltszahlungen usw. umfassen.

Eine positive Leistungsbilanz zeigt, dass das Land ein Nettokreditgeber für den Rest der Welt ist. Ein negativer Wert zeigt, dass die Nation ein Nettokreditnehmer ist.

