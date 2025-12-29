Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Kern Einzelhandelspreisindex y/y (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) y/y)
|Niedrig
|4.4%
|4.2%
|
4.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|5.7%
|
4.4%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Kern-Einzelhandelspreisindex (RPI) y/y zeigt die Preisänderung der Waren und Dienstleistungen und zeigt die Haushaltsausgaben im angegebenen Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres.
Der RPI ist das Maß für die nationale Inflation, die anhand des Warenkorbes bewertet wird. Der Korb enthält Lebensmittel, Kleidung, Treibstoff und andere Waren und Dienstleistungen.
Der Waren- und Dienstleistungskorb wird mindestens einmal jährlich überarbeitet, um den tatsächlichen wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Feste Gewichte werden auf Preisänderungen für jeden Artikel in der Liste angewendet (der Einfluss der Korbelemente auf den endgültigen Index spiegelt deren Bedeutung für das Budget eines typischen Haushalts wider). Wenn eine bestimmte Produktmarke aus dem Sortiment verschwindet, wird die Marke gewählt, die ihr in Bezug auf Preis und Qualität am nächsten kommt, um die Repräsentativität zu erhalten.
Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex, der nur die Wohnungsmieten enthält, beinhaltet der Einzelhandelspreisindex die folgenden Wohnkosten: Steuern, Hausverwertung, Gebäudeversicherung, Erbbauzinsen und andere Hauskaufkosten. Hypothekenzahlungen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
Auch der RPI unterscheidet sich vom Verbraucherpreisindex in der verwendeten mathematischen Formel: das arithmetische Mittel zwischen dem alten und dem neuen Preis wird im RPI verwendet, während der CPI als geometrisches Mittel berechnet wird. Infolgedessen produziert der RPI immer eine höhere Inflationszahl: In der Praxis ist der RPI jährlich um durchschnittlich 1,2 Prozentpunkte höher als der CPI.
Das Wachstum des Einzelhandelspreisindex deutet auf ein inflationäres Wachstum im Land hin. Dies kann sich positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Kern Einzelhandelspreisindex y/y (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
