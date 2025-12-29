Der Verbraucherpreisindex (VPI, eng. CPI) y/y spiegelt die Preisentwicklung von 700 wichtigsten Konsumgütern und Dienstleistungen im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Preisinformationen werden aus monatlichen telefonischen Befragungen von 20.000 Verkaufsstellen an 140 Standorten in ganz Großbritannien erhoben.

Der Waren- und Dienstleistungskorb wird mindestens einmal jährlich überprüft, um den tatsächlichen wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Feste Gewichte werden auf Preisänderungen für jeden Artikel in der Liste angewendet (der Einfluss der Korbelemente auf den endgültigen Index spiegelt deren Bedeutung für das Budget eines typischen Haushalts wider). Wenn eine bestimmte Produktmarke aus dem Sortiment verschwindet, wird die Marke gewählt, die ihr in Bezug auf Preis und Qualität am nächsten kommt, um die Repräsentativität zu erhalten.

Die VPI-Berechnung berücksichtigt nicht die Wohnkosten der Eigennutzer (Steuern, technische Arbeiten, Instandhaltung) und Steuereinnahmen. Bei der Indexberechnung werden jedoch auch Nebenkosten, Reparaturen an kleinen Häusern und die Wartung von Versorgungssystemen berücksichtigt.

Der Index wird saisonbereinigt, um eine objektive monatliche Überwachung der Preisänderungen zu ermöglichen. Der Verbraucherpreisindex ist der Schlüsselindikator für die Inflation und die Wirtschaftslage im Vereinigten Königreich. Dieser Index beeinflusst Zinssätze, Steuervorteile und wird bei der Anpassung von Löhnen und staatlichen Leistungen usw. verwendet. Als Maß für die Inflation hat der VPI einen starken Einfluss auf die Pfund Sterling-Kurse. Das Indikatorwachstum könnte sich positiv auf das britische Pfund auswirken.

Grafik der letzten Werte: