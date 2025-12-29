Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreisindex y/y (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Hoch
|3.8%
|4.2%
|
3.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|4.4%
|
3.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex (VPI, eng. CPI) y/y spiegelt die Preisentwicklung von 700 wichtigsten Konsumgütern und Dienstleistungen im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Preisinformationen werden aus monatlichen telefonischen Befragungen von 20.000 Verkaufsstellen an 140 Standorten in ganz Großbritannien erhoben.
Der Waren- und Dienstleistungskorb wird mindestens einmal jährlich überprüft, um den tatsächlichen wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Feste Gewichte werden auf Preisänderungen für jeden Artikel in der Liste angewendet (der Einfluss der Korbelemente auf den endgültigen Index spiegelt deren Bedeutung für das Budget eines typischen Haushalts wider). Wenn eine bestimmte Produktmarke aus dem Sortiment verschwindet, wird die Marke gewählt, die ihr in Bezug auf Preis und Qualität am nächsten kommt, um die Repräsentativität zu erhalten.
Die VPI-Berechnung berücksichtigt nicht die Wohnkosten der Eigennutzer (Steuern, technische Arbeiten, Instandhaltung) und Steuereinnahmen. Bei der Indexberechnung werden jedoch auch Nebenkosten, Reparaturen an kleinen Häusern und die Wartung von Versorgungssystemen berücksichtigt.
Der Index wird saisonbereinigt, um eine objektive monatliche Überwachung der Preisänderungen zu ermöglichen. Der Verbraucherpreisindex ist der Schlüsselindikator für die Inflation und die Wirtschaftslage im Vereinigten Königreich. Dieser Index beeinflusst Zinssätze, Steuervorteile und wird bei der Anpassung von Löhnen und staatlichen Leistungen usw. verwendet. Als Maß für die Inflation hat der VPI einen starken Einfluss auf die Pfund Sterling-Kurse. Das Indikatorwachstum könnte sich positiv auf das britische Pfund auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreisindex y/y (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
