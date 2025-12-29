Die Bauleistung y/y misst die Veränderung des Aktivitätsniveaus des nationalen Baugewerbes im jeweiligen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Der Indikator wird berechnet aus den kostenpflichtigen Beträgen für die Kunden des relevanten Zeitraums ohne VAT und Zahlungen an das Baunebengewerbe. In diesem Betrag sind auch die Kosten für Arbeiten enthalten, die auf eigene Initiative durchgeführt werden (z.B. Gebäude für eine eventuelle Vermietung oder einen Verkauf).

Die Berechnung basiert auf einer monatlichen Befragung von mehr als 8.000 Bauunternehmen mit über 100 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz von mehr als 60 Millionen Pfund. Die Unternehmen repräsentieren 24 Bauindustrien, darunter den Bau von Wohn- und Geschäftsgebäuden, Straßen und Autobahnen, Brücken und Tunnels, Versorgungsprojekte für Flüssigkeiten, Projekte für Elektrizität und Telekommunikation, Bohrungen, Baustellenvorbereitung und andere Tiefbauprojekte. Die Gewichte der Unternehmensstatistik werden bei der Berechnung des Indikators berücksichtigt.

Die monatliche Schätzung wird um saisonale Schwankungen bereinigt, da der Bau stark von Feiertagen und Wochenenden sowie von Wetter- und Saisonbedingungen abhängt. Die für die Berechnung des Indikators verwendeten saisonalen Anpassungsparameter werden jährlich überprüft.

Der Anteil der Bauunternehmen am nationalen BIP liegt bei etwa 5,9%. Daher wird der Indikator von Analysten und Ökonomen genau beobachtet. Er gilt als Frühindikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Das Bauwachstum ist auch ein führender Indikator für die Aktivität auf dem Immobilienmarkt und in der Baufinanzierung. Das Indikatorwachstum ist somit ein günstiger Faktor für das Pfund Sterling.

