Vereinigtes Königreich, Konsumentpreisindex inkl. Kosten selbstgenutzter Wohnimmobilien (CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig 138.9
138.9
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
138.9
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex, einschließlich der Wohnungskosten der Eigennutzer (CPIH), stellt eine Veränderung der Preise von Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im angegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres dar. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex beinhaltet der CPIH die Wohnungskosten der Eigennutzer. Der VPI ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Ein Wachstum des VPI kann als positiv für die Pfundkurse angesehen werden.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
138.9
138.9
Jul 2025
138.5
138.4
Jun 2025
138.4
138.0
Feb 2025
135.6
135.1
Dez 2024
135.1
134.6
Nov 2024
134.6
134.3
Sep 2024
133.5
133.4
Jun 2024
133.0
132.7
Mai 2024
132.7
132.2
Mär 2024
131.6
130.8
Feb 2024
130.8
130.0
Jan 2024
130.0
130.5
Dez 2023
130.5
130.0
Nov 2023
130.0
130.2
Okt 2023
130.2
130.1
Sep 2023
130.1
129.4
Aug 2023
129.4
129.0
Jul 2023
129.0
129.4
Jun 2023
129.4
129.1
Mai 2023
129.1
128.3
Apr 2023
128.3
126.8
Mär 2023
126.8
126.0
Feb 2023
126.0
124.8
Jan 2023
124.8
125.3
Dez 2022
125.3
124.8
Nov 2022
124.8
124.3
Okt 2022
124.3
122.3
Sep 2022
122.3
121.8
Aug 2022
121.8
121.2
Jul 2022
121.2
120.5
Jun 2022
120.5
119.7
Mai 2022
119.7
119.0
Apr 2022
119.0
116.5
Mär 2022
116.5
115.4
Feb 2022
115.4
114.6
Jan 2022
114.6
114.7
Dez 2021
114.7
114.1
Nov 2021
114.1
113.4
Okt 2021
113.4
112.4
Sep 2021
112.4
112.1
Aug 2021
112.1
111.4
Jul 2021
111.4
111.4
Jun 2021
111.4
111.0
Mai 2021
111.0
110.4
Apr 2021
110.4
109.7
Mär 2021
109.7
109.4
Feb 2021
109.4
109.3
Jan 2021
109.3
109.4
Dez 2020
109.4
109.1
Nov 2020
109.1
109.2
