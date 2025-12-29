KalenderKategorien

Vereinigtes Königreich, Immobilienpreisindex y/y (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Bau
Niedrig 2.6% 3.1%
3.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.4%
2.6%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Immobilienpreisindex y/y misst die Durchschnittswerte von Immobilien im angegebenen Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Informationen über Wohnimmobilientransaktionen werden von den staatlichen Grundbuchämtern und Statistiken der größten britischen Hypothekenfinanzierer gesammelt.

Die Indexberechnung basiert auf den Preisen, die von Privatpersonen für Hauskäufe bezahlt werden. Die folgenden Anmeldungen sind von der Berechnung ausgeschlossen:

  • Handelstransaktionen
  • Umsätze, die nicht dem vollen Marktwert entsprachen
  • Refinanzierung von bestehenden Hypotheken
  • Verkauf eines Anteils an einer Immobilie
  • Überweisungen als Geschenk, im Rahmen eines Enteignungsbeschlusses, im Rahmen eines Gerichtsbeschlusses
  • Sonstige Transaktionen nicht zum vollen Marktwert

Der gesammelte Datensatz, der den Verkaufspreis der Immobilie enthält, berücksichtigt nicht die physischen Eigenschaften der Häuser (Art der Immobilie, Größe, Lage und Marktkategorie). Daher werden hedonische Regression und Mix-Anpassung bei der Indexberechnung verwendet. Außerdem ist der Index saisonbereinigt (da der Immobilienmarkt sehr empfindlich auf saisonale Veränderungen reagiert).

Der Index charakterisiert die Lage des Immobilienmarktes. Aufgrund der Saisonbereinigung zeigen die HPI-Veränderungen eine nahezu reine Inflation des britischen Immobilienmarktes. Der Anstieg der Immobilienpreise ist ein günstiger Faktor für die Volkswirtschaft, da er von einem Anstieg der Inflation des Pfund Sterling spricht. Daher wird das HPI-Wachstum als positiv für die Kurse des britischen Pfunds angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Immobilienpreisindex y/y (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
2.6%
3.1%
3.1%
Aug 2025
3.0%
3.1%
3.2%
Jul 2025
2.8%
2.7%
3.6%
Jun 2025
3.7%
4.4%
2.7%
Mai 2025
3.9%
3.7%
3.6%
Apr 2025
3.5%
4.2%
7.0%
Feb 2025
5.4%
4.7%
4.8%
Dez 2024
4.6%
3.8%
3.9%
Nov 2024
3.3%
5.1%
3.0%
Okt 2024
3.4%
4.7%
2.8%
Aug 2024
2.8%
2.2%
Jul 2024
2.2%
3.5%
2.7%
Jun 2024
2.7%
2.2%
Mai 2024
2.2%
1.9%
1.3%
Apr 2024
1.1%
0.4%
0.9%
Mär 2024
1.8%
-0.2%
Feb 2024
-0.2%
-1.3%
Jan 2024
-0.6%
-2.0%
-1.4%
Dez 2023
-1.4%
-2.1%
2.3%
Nov 2023
-2.1%
-0.8%
1.3%
Okt 2023
-1.2%
0.7%
0.6%
Sep 2023
-0.1%
0.2%
0.8%
Aug 2023
0.2%
0.3%
0.7%
Jul 2023
0.6%
0.5%
1.9%
Jun 2023
1.7%
0.0%
1.8%
Mai 2023
1.9%
1.1%
3.2%
Apr 2023
3.5%
2.5%
4.1%
Mär 2023
4.1%
7.6%
5.8%
Feb 2023
5.5%
9.3%
6.5%
Jan 2023
6.3%
10.9%
9.3%
Dez 2022
9.8%
11.2%
10.6%
Nov 2022
10.3%
12.2%
12.4%
Okt 2022
12.6%
12.5%
9.9%
Sep 2022
9.5%
14.5%
13.1%
Aug 2022
13.6%
13.1%
16.0%
Jul 2022
15.5%
10.2%
7.8%
Jun 2022
7.8%
12.5%
12.8%
Mai 2022
12.8%
10.8%
11.9%
Apr 2022
12.4%
9.7%
9.7%
Mär 2022
9.8%
9.7%
11.3%
Feb 2022
10.9%
9.3%
10.2%
Jan 2022
9.6%
9.9%
10.0%
Nov 2021
10.0%
10.2%
9.8%
Okt 2021
10.2%
10.1%
12.3%
Sep 2021
11.8%
9.4%
10.2%
Aug 2021
10.6%
9.8%
8.5%
Jul 2021
8.0%
11.8%
13.1%
Jun 2021
13.2%
9.5%
9.8%
Mai 2021
10.0%
9.6%
9.6%
Apr 2021
8.9%
9.5%
9.9%
