Der Immobilienpreisindex y/y misst die Durchschnittswerte von Immobilien im angegebenen Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Informationen über Wohnimmobilientransaktionen werden von den staatlichen Grundbuchämtern und Statistiken der größten britischen Hypothekenfinanzierer gesammelt.

Die Indexberechnung basiert auf den Preisen, die von Privatpersonen für Hauskäufe bezahlt werden. Die folgenden Anmeldungen sind von der Berechnung ausgeschlossen:

Handelstransaktionen

Umsätze, die nicht dem vollen Marktwert entsprachen

Refinanzierung von bestehenden Hypotheken

Verkauf eines Anteils an einer Immobilie

Überweisungen als Geschenk, im Rahmen eines Enteignungsbeschlusses, im Rahmen eines Gerichtsbeschlusses

Sonstige Transaktionen nicht zum vollen Marktwert

Der gesammelte Datensatz, der den Verkaufspreis der Immobilie enthält, berücksichtigt nicht die physischen Eigenschaften der Häuser (Art der Immobilie, Größe, Lage und Marktkategorie). Daher werden hedonische Regression und Mix-Anpassung bei der Indexberechnung verwendet. Außerdem ist der Index saisonbereinigt (da der Immobilienmarkt sehr empfindlich auf saisonale Veränderungen reagiert).

Der Index charakterisiert die Lage des Immobilienmarktes. Aufgrund der Saisonbereinigung zeigen die HPI-Veränderungen eine nahezu reine Inflation des britischen Immobilienmarktes. Der Anstieg der Immobilienpreise ist ein günstiger Faktor für die Volkswirtschaft, da er von einem Anstieg der Inflation des Pfund Sterling spricht. Daher wird das HPI-Wachstum als positiv für die Kurse des britischen Pfunds angesehen.

Grafik der letzten Werte: