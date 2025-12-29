Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Industrieproduktion y/y (United Kingdom Industrial Production y/y)
|Niedrig
|0.1%
|-0.4%
|
0.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.5%
|
0.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Produktionsindex y/y spiegelt eine Veränderung des realen Produktionsvolumens der britischen Hersteller im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Indexberechnung umfasst alle Produktionsbranchen: Herstellung, Abbau und Verarbeitung von Mineralien, Energieerzeugung, Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft.
Die Indexschätzungen basieren hauptsächlich auf Daten, die von rund 6.000 Unternehmen im Rahmen des monatlichen Umfrageindex zum Geschäftsklima (MBS) zur Verfügung gestellt wurden. Daten über die Produktion in der Bergbau-, Steinbruch- und Energieversorgungsindustrie (Koks und raffiniertes Erdöl) werden von administrativen Quellen bereitgestellt, zum Beispiel vom Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Alle Zahlen sind saisonbereinigt.
Der Index wird berechnet mit Bezug zum aktuell festgelegten Basiszeitraum 2013 berechnet. Der Wert des Index im Jahr 2013 ist auf 100 festgelegt.
Der Produktionsindex ist ein wichtiger Wirtschaftsindikator und einer der kurzfristigen Indikatoren für die Entwicklung der britischen Wirtschaft. Sie wird bei der Berechnung des BIP verwendet. Das relative Gewicht des Produktionssektors am nationalen BIP beträgt 14%. Die Bank of England, das Finanzministerium und das Kabinett verwenden den Indikator bei der Entwicklung der Geld- und Finanzpolitik, bei der Prognose der mittelfristigen wirtschaftlichen Entwicklung und der Konsumtätigkeit. Der Indikator wird für die Analyse von ökonomischen Variablen im Produktionssektor verwendet.
Das Wachstum des Produktionsindex kann sich günstig auf die Pfund Sterling-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Industrieproduktion y/y (United Kingdom Industrial Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
