Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 5430: gráficos aprimorados com o motor Blend2D (17 1 2)
Na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, será lançada uma nova versão da plataforma MetaTrader 5. Nesta versão, atualizamos o núcleo gráfico para renderização de gráficos. Agora, em vez do obsoleto GDI, é usado o moderno motor Blend2D. Ele proporciona uma renderização de gráficos e indicadores
Quase todos que se dedicam seriamente ao trading algorítmico ou social, mais cedo ou mais tarde, chegam à necessidade de alugar uma hospedagem para seus robôs. Em casa, é incrivelmente difícil garantir a estabilidade e a continuidade adequadas do equipamento, além de obter atrasos aceitáveis em
Na sexta-feira, 17 de outubro de 2025, será lançada uma nova versão atualizada da plataforma MetaTrader 5. Nesta atualização, aprimoramos a versão web da plataforma: adicionamos detalhes à especificação do contrato, corrigimos a exibição dos dados de preços, melhoramos o menu de troca de timeframes
A empresa MetaQuotes mais uma vez comprovou que cria os melhores produtos para a indústria financeira. Na feira Forex Expo Dubai 2025 , que ocorreu de 6 a 7 de outubro em Dubai, recebemos dois prêmios de prestígio: MetaTrader 5 venceu na categoria "Melhor plataforma multi-mercado", que leva em
Nas versões mais recentes do aplicativo móvel MetaTrader 5 para iOS , foram adicionadas muitas novas funções que ajudam os traders a se manterem conectados aos mercados financeiros, onde quer que estejam. Foi adicionado um relatório , que permite avaliar os resultados da sua negociação em uma forma
A versão web da plataforma MetaTrader 5 é uma solução moderna, rápida e confiável para trading. Funciona em qualquer dispositivo, em todos os sistemas operacionais, sem a necessidade de instalar programas adicionais. Para acessar sua conta, basta um navegador. Para apresentar as funcionalidades do
Use dados detalhados da Nasdaq para aprimorar suas estratégias de negociação por meio de decisões mais precisas e gerenciamento de risco eficaz. Essa é uma oportunidade única para aqueles que desejam melhorar seu desempenho - ao contrário das tradicionais barras de minutos ou de horas, uma
Este tópico irá discutir formas não documentadas de trabalhar com a linguagem mql5 , exemplos de resolução de certos problemas. Gostaria que este ramo estivesse mais próximo do conteúdo da FAQ, do que da discussão. Convido todos os programadores experientes a partilhar as suas soluções e técnicas de
Lançamos o guia de estudo mais completo sobre programação em MQL5. O livro foi escrito pelo experiente trader algorítmico Stanislav Korotky, com o apoio da MetaQuotes. O livro didático é adequado para programadores de qualquer nível. Os iniciantes se familiarizarão com os fundamentos: aprenderão
Biblioteca de classes genéricas - bugs, descrição, perguntas, recursos de uso e sugestões (371 1 2 3 4 5 ... 37 38)
Desde 6 de dezembro de 2017, a entrega padrão do MetaTrader 5 incluiu as chamadas classes genéricas que implementam algoritmos eficientes para armazenamento e recuperação de dados. Este tópico foi criado para descrever essas classes, exemplos de trabalho com elas e sugestões para melhorar seu
Já preparamos instaladores especiais para a plataforma de negociação. Para macOS, há um assistente completo que permite instalar o aplicativo como um programa nativo. Para Linux, existe um script especial que pode ser baixado e executado com um único comando. Em ambos os casos, os instaladores
Regras gerais, aplicadas pelos moderadores : Rules Por favor, seja educado ao se comunicar neste site. Abster-se de declarações que possam ofender ou insultar outros usuários, Não são permitidas discussões negativas de qualquer banco, corretagem e outras instituições financeiras, Qualquer discussão
A MetaQuotes (MQ) NÃO é uma corretora nem fornece nenhum serviço financeiro, de investimento, corretagem, negociação ou alimentação de dados, nem está envolvida em pagamentos de comissões relacionadas a quaisquer operações comerciais. Qualquer dinheiro que você transferiu para sua conta no MQ deve
Pensei: por que não criar um bom tópico de referência ? Nele, gostaria de abordar as perguntas mais importantes sobre o funcionamento dos mercados, provedores de liquidez e plataforma MT5, que não são feitas apenas por iniciantes. Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая
Pessoal, estou testando um sinal para MT4 que já está em mais de 900%, porém a label que marca o crescimento, logo na parte superior, ainda marca apenas 33%. Alguém sabe explicar isso
Comentários que não se relacionam com " Metatrader 6: Novas características ", foram movidos para este tópico
Assim, os desenvolvedores da MetaQuotes Software Corp. estão se preparando para preparar o Metatrader 6 para substituir a 5ª versão que completará 5 anos em 1º de junho deste ano . Os desenvolvedores precisam de idéias sobre o que a nova versão deve conter que sejam realmente úteis para
2025.12.20 11:42:24.585 Trades '110737413': failed market sell 0.01 BTCUSD [Only position closing is allowed]
Bom dia. Tenho notado já alguns dias que os dados econômicos do Calendário do MT5 não estão chegando. Alguém sabe me informar se existe uma forma de resolver esse problema ???? Obrigado
Boa noite meus caros, alguma informação ou explicação sobre o assunto? Obrigatório declarar
Senhores, bom dia atualizei a nova versão disponibilizada pela metaquotes e todos o botões e tambem edit no painel da boleta não são mais atualizados, ficam todos em branco. recomplei todos os indicadores, recompilei a boleta mas o problema continua. não é probleme no codigo porque peguei a boleta
Novato (7)
Boa tarde sou novato vou precisar ajuda dos amigos para tirar duvidas, posso contar com alguem fa famlia MQL5 att Odir
Meta Updates (1)
Os metadados frequentemente apresentam diversos problemas relacionados ao layout e ao desempenho, mas agora estão afetando a tela. Todas as minhas telas estão pretas e isso persiste mesmo após 2 ou 3 atualizações. O texto não aparece nos botões e alguns elementos Wingdings não funcionam. Por que
Beleza pessoal, Alguém sabe se essa alteração será permamente? Observem a parte destacada com linhas amarelas, gente, ficou muito ruim, pois não conseguimos mais revisar parametros e nem ver a lista dos robots que estão ativos. Será que vão consertar isso? Tem prazo? Obrigado
Galera, boa noite, tudo bem? Meus Metraders travaram, ja fechei todos eles e não volta. Alguem mais sofrendo com esse problema? Tenho varios numa VPS e nenhum deles funciona. Alguém já passou por isso? O que fazer
O que acontece se eu fechar minha conta do MQL5 com saldo positivo? Eles enviam para minha conta
Boa tarde. Não consigo atualizar dados pessoais, pois login pelo google não tem senha, e o site não trata isso quando pede senha para qualquer mudança. Alguém saberia como resolver
sou novo por aqui estou testando algumas funções estava testando registrar sinal e recebi esta mensagem aqui baixo achei importante comunicar se aqui não é alugar desculpem sou novo por aqui Verificação MQL5.com KYC Está prestes a enviar dados sensíveis para " MQL5.com KYC ". Se recebeu esta
Fiz todo um EA complexo baseado nele, e aí agora verifiquei que tiraram o indicador do market. Como fica essa situação? Pergunto pq eu precisaria instalar mais mt5 para rodar o EA nele, e consta '11 ativações de 15'
Estou desenvolvendo um software para metrificar minha performance no trading, mas para isso eu preciso importar meu historico de negociações para dentro do software. Mas o desenvolvedor está em duvida de como configurar a interpretação dos arquivos HTML e CLSX CSV. Pois quando eu baixo o arquivo com
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Para login e uso do site MQL5.com, você deve ativar o uso de cookies.
Ative esta opção no seu navegador, caso contrário você não poderá fazer login.