MetaQuotes 8 razões para escolher o VPS MetaTrader em vez de hospedagem em nuvem comum ( 8 ) Quase todos que se dedicam seriamente ao trading algorítmico ou social, mais cedo ou mais tarde, chegam à necessidade de alugar uma hospedagem para seus robôs. Em casa, é incrivelmente difícil garantir a estabilidade e a continuidade adequadas do equipamento, além de obter atrasos aceitáveis em

MetaQuotes Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 5370: melhorias na versão web ( 1 ) Na sexta-feira, 17 de outubro de 2025, será lançada uma nova versão atualizada da plataforma MetaTrader 5. Nesta atualização, aprimoramos a versão web da plataforma: adicionamos detalhes à especificação do contrato, corrigimos a exibição dos dados de preços, melhoramos o menu de troca de timeframes

MetaQuotes MetaQuotes recebeu dois prêmios de prestígio na Forex Expo Dubai 2025 ( 3 ) A empresa MetaQuotes mais uma vez comprovou que cria os melhores produtos para a indústria financeira. Na feira Forex Expo Dubai 2025 , que ocorreu de 6 a 7 de outubro em Dubai, recebemos dois prêmios de prestígio: MetaTrader 5 venceu na categoria "Melhor plataforma multi-mercado", que leva em

MetaQuotes Novo MetaTrader 5 para iPhone/iPad: relatório de trading e indicadores adicionais ( 2 ) Nas versões mais recentes do aplicativo móvel MetaTrader 5 para iOS , foram adicionadas muitas novas funções que ajudam os traders a se manterem conectados aos mercados financeiros, onde quer que estejam. Foi adicionado um relatório , que permite avaliar os resultados da sua negociação em uma forma

MetaQuotes Vídeo: Introdução ao terminal web MetaTrader 5 A versão web da plataforma MetaTrader 5 é uma solução moderna, rápida e confiável para trading. Funciona em qualquer dispositivo, em todos os sistemas operacionais, sem a necessidade de instalar programas adicionais. Para acessar sua conta, basta um navegador. Para apresentar as funcionalidades do

MetaQuotes Assine os dados da Nasdaq em tempo real Use dados detalhados da Nasdaq para aprimorar suas estratégias de negociação por meio de decisões mais precisas e gerenciamento de risco eficaz. Essa é uma oportunidade única para aqueles que desejam melhorar seu desempenho - ao contrário das tradicionais barras de minutos ou de horas, uma

MetaQuotes Conheça o livro didático "Programação em MQL5 para Traders" Lançamos o guia de estudo mais completo sobre programação em MQL5. O livro foi escrito pelo experiente trader algorítmico Stanislav Korotky, com o apoio da MetaQuotes. O livro didático é adequado para programadores de qualquer nível. Os iniciantes se familiarizarão com os fundamentos: aprenderão

MetaQuotes Baixe o MetaTrader 5 para macOS e Linux Já preparamos instaladores especiais para a plataforma de negociação. Para macOS, há um assistente completo que permite instalar o aplicativo como um programa nativo. Para Linux, existe um script especial que pode ser baixado e executado com um único comando. Em ambos os casos, os instaladores

Carl Schreiber Selecção do corretor A MetaQuotes (MQ) NÃO é uma corretora nem fornece nenhum serviço financeiro, de investimento, corretagem, negociação ou alimentação de dados, nem está envolvida em pagamentos de comissões relacionadas a quaisquer operações comerciais. Qualquer dinheiro que você transferiu para sua conta no MQ deve

Paulo Roberto Da Costa Erro na label do crescimento da conta ( 2 ) Pessoal, estou testando um sinal para MT4 que já está em mais de 900%, porém a label que marca o crescimento, logo na parte superior, ainda marca apenas 33%. Alguém sabe explicar isso

Vinicius Pereira De Oliveira Downgrade do MetaTrader 5 (MT5) ( 2 ) Comentários que não se relacionam com " Metatrader 6: Novas características ", foram movidos para este tópico

Sergei Lebedev Metatrader 6: Novas características 87 1 2 3 4 5 ... 8 9) Assim, os desenvolvedores da MetaQuotes Software Corp. estão se preparando para preparar o Metatrader 6 para substituir a 5ª versão que completará 5 anos em 1º de junho deste ano . Os desenvolvedores precisam de idéias sobre o que a nova versão deve conter que sejam realmente úteis para

Chello Trader Melhorias do Calendário Econômico do MT5 ( 8 ) Bom dia. Tenho notado já alguns dias que os dados econômicos do Calendário do MT5 não estão chegando. Alguém sabe me informar se existe uma forma de resolver esse problema ???? Obrigado

Mario Caumo Neto Sobre a declaração de imposto de renda 2024 ( 1 ) Boa noite meus caros, alguma informação ou explicação sobre o assunto? Obrigatório declarar

330701 Novato ( 7 ) Boa tarde sou novato vou precisar ajuda dos amigos para tirar duvidas, posso contar com alguem fa famlia MQL5 att Odir

João Vitor Meta Updates ( 1 ) Os metadados frequentemente apresentam diversos problemas relacionados ao layout e ao desempenho, mas agora estão afetando a tela. Todas as minhas telas estão pretas e isso persiste mesmo após 2 ou 3 atualizações. O texto não aparece nos botões e alguns elementos Wingdings não funcionam. Por que

André Luís Lopes da Silva Ícone do robot no gráfico - O que houve? ( 4 ) Beleza pessoal, Alguém sabe se essa alteração será permamente? Observem a parte destacada com linhas amarelas, gente, ficou muito ruim, pois não conseguimos mais revisar parametros e nem ver a lista dos robots que estão ativos. Será que vão consertar isso? Tem prazo? Obrigado

Angerbeson Travamento do MetaTrader 5 dia 10/12/2025 ( 1 ) Galera, boa noite, tudo bem? Meus Metraders travaram, ja fechei todos eles e não volta. Alguem mais sofrendo com esse problema? Tenho varios numa VPS e nenhum deles funciona. Alguém já passou por isso? O que fazer

Lucas Belkys Carvalho Goncalves Fechamento da conta MQL5 ( 1 ) O que acontece se eu fechar minha conta do MQL5 com saldo positivo? Eles enviam para minha conta

Lucas Belkys Carvalho Goncalves Alteração de dados pessoais/Conta logada via Google não tem senha ( 1 ) Boa tarde. Não consigo atualizar dados pessoais, pois login pelo google não tem senha, e o site não trata isso quando pede senha para qualquer mudança. Alguém saberia como resolver

paulista13 Segurança - Criar Sinal ( 1 ) sou novo por aqui estou testando algumas funções estava testando registrar sinal e recebi esta mensagem aqui baixo achei importante comunicar se aqui não é alugar desculpem sou novo por aqui Verificação MQL5.com KYC Está prestes a enviar dados sensíveis para " MQL5.com KYC ". Se recebeu esta

paludo Comprei um indicador e ele saiu do market, e agora? ( 3 ) Fiz todo um EA complexo baseado nele, e aí agora verifiquei que tiraram o indicador do market. Como fica essa situação? Pergunto pq eu precisaria instalar mais mt5 para rodar o EA nele, e consta '11 ativações de 15'