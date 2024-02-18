Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 246

Se você mover o ponteiro do mouse sobre o nome de uma variável ou função e pressionar Ctrl, será movido para a definição ou declaração dessa variável (função).
Isso é implementado em quase todos os IDEs, mas quando Ctrl é pressionado, a variável é destacada e sublinhada. Isso não ocorre no ME.


Não encontreiesse recurso na ajuda.
A mesma coisa pode ser feita pressionando Alt+G, mas ainda é mais conveniente usar o mouse.



 
Nikolai Semko #:

Artyom Trishkin #:

Ah, então é um desenvolvimento recente.
 
Nikolai Semko #:

A mesma coisa pode ser feita pressionando Alt+G, mas o mouse ainda é mais conveniente.

Observação interessante, pois não uso o mouse no ME.

 
Artyom Trishkin #:

Não é a primeira vez que noto que, a "inúmeras" solicitações de usuários, algo é feito e depois algo é quebrado. Sempre foi CTRL+clique para destacar uma palavra. Para mim, é mais fácil do que clicar duas vezes, porque a carga no dedo indicador e sem cliques duplos é grande o suficiente. Às vezes até dói à noite. Agora ele funciona assim, e depois como se tivesse sido renovado. Você não sabe quando deve funcionar.

 
fxsaber #:

Interessante, pois não uso o mouse no ME.

Você já usou o Vim?
 
Nikolai Semko #:
Você já usou o vim?

:q!

para o caso de você se perder :-)

 
Alexey Viktorov #:

Não é a primeira vez que noto que, após "inúmeras" solicitações dos usuários, algo é feito e depois algo é quebrado. Sempre foi CTRL+clique para destacar uma palavra. Para mim, é mais fácil do que clicar duas vezes, porque a carga no dedo indicador e sem cliques duplos é muito grande. Às vezes até dói à noite. Agora ele funciona assim, e depois como se tivesse sido renovado. Você não sabe quando deve funcionar.

Eu também costumava destacar palavras assim. Agora tenho que aprender, estou voando para frente e para trás no código. Mas o que você pode fazer?

 
Maxim Kuznetsov #:

:q!

para o caso de você se perder :-)

É o que os programadores mais avançados usam para escrever.
Mas o limite de entrada é alto para ele.
Ele é considerado o mais rápido em programas de escrita até hoje, embora tenha anos de idade...
Não há mouse.

 
Alexey Viktorov #:

Não é a primeira vez que noto isso nas "inúmeras" solicitações dos usuários para fazer algo e imediatamente quebrar algo. Sempre foi o CTRL+clique para destacar uma palavra. Para mim, é mais fácil do que clicar duas vezes, porque a carga no dedo indicador e sem cliques duplos é muito grande. Às vezes até dói à noite. Agora ele funciona assim, e depois como se tivesse sido renovado. Você não sabe quando deve funcionar.

O clique duplo destaca uma palavra, o clique triplo destaca uma expressão lógica. O clique triplo nem sempre funciona para todos....

mas você pode praticá-lo neste texto.

