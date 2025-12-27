Calendario económico
Estimación del Producto Interior Bruto de NIESR de Reino Unido (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)
|Baja
|-0.1%
|
-0.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Estimación del Producto Interior Bruto de NIESR es publicada por el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social. Se trata de un cálculo mensual preliminar e informal del PIB nacional, basado en modelos estadísticos y datos publicados. El índice mide el cambio en el valor estimado de todos los bienes y servicios producidos en el Reino Unido durante los últimos tres meses.
El cálculo abarca cinco sectores condicionales de la economía del Reino Unido: industria, agricultura, construcción, servicios privados y servicios públicos (educación, salud, defensa, administración). El cálculo se basa en los índices mensuales publicados sobre estos sectores. Estos incluyen el índice de producción, el volumen de construcción, el índice de producción del sector servicios, las ventas minoristas, etc.
No existen variables indicadoras obvias disponibles para la agricultura y los servicios públicos. Por lo tanto, los datos para estos sectores se calculan usando modelos matemáticos e interpolación, teniendo en cuenta los datos obtenidos previamente.
El informe NIESR se publica tres semanas antes del lanzamiento oficial de las estadísticas trimestrales y los analistas lo valoran como un pronóstico alternativo preliminar del PIB. Las cifras resultantes normalmente están bien correlacionadas con la estimación oficial del producto interno bruto. Sin embargo, el indicador no tiene una influencia significativa en las cotizaciones de la libra esterlina, ya que con frecuencia sirve como guía preliminar para los tráders antes de la publicación oficial de las estadísticas trimestrales.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Estimación del Producto Interior Bruto de NIESR de Reino Unido (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)".
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex.
