CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice Básico de Precios Minoristas en el Reino Unido m/m (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) m/m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Precios
Baja -0.4% 0.4%
0.4%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.1%
-0.4%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice Básico de Precios Minoristas m/m muestra el cambio en el precio de los bienes y servicios para representar el gasto de los hogares en el mes dado en comparación con el mes anterior.

Se trata de una medida de la inflación nacional, evaluada en función de la cesta de bienes de consumo. La cesta incluye comida, ropa, combustible de motor y otros bienes y servicios.

La cesta de bienes y servicios se revisa al menos una vez al año para mostrar los patrones económicos, tecnológicos y culturales reales. A los cambios en los precios de cada artículo de la lista se le aplican pesos fijos (la influencia de los elementos de la cesta en el índice final refleja su importancia para el presupuesto de un hogar típico). Si una determinada marca de productos desaparece de la oferta de las tiendas, se elige la marca más cercana en términos de precio y calidad para preservar la representatividad.

A diferencia del Índice de Precios al Consumidor, que solo incluye el coste de la renta de la vivienda, el Índice de Precios Minoristas incluye los siguientes costes relacionados con la vivienda: impuestos, depreciación de la vivienda, seguro de construcción, renta de terrenos y otros costes derivados de la compra de viviendas. Los pagos hipotecarios están excluidos del cálculo.

Asimismo, el Índice de Precios Minoristas se diferencia del Índice de Precios al Consumidor en la fórmula matemática utilizada: en el IPM se usa la media aritmética entre el precio anterior y el nuevo, mientras que el IPC se calcula como una media geométrica. Como resultado, el índice siempre produce mayores cifras de inflación: en la práctica, este crece anualmente en un promedio de 1.2 puntos porcentuales más que el IPC.

El aumento del índice de precios minoristas apunta a un crecimiento inflacionario en el país. Este hecho podría influir positivamente en las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios Minoristas en el Reino Unido m/m (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
-0.4%
0.4%
0.4%
jul 2025
0.4%
0.2%
0.4%
jun 2025
0.4%
0.4%
0.2%
feb 2025
0.6%
0.0%
-0.1%
dic 2024
0.3%
0.3%
0.0%
nov 2024
0.0%
0.2%
0.5%
oct 2024
0.5%
0.5%
-0.4%
sept 2024
-0.4%
0.1%
0.6%
ago 2024
0.6%
0.0%
jul 2024
0.0%
0.2%
jun 2024
0.2%
0.2%
0.3%
may 2024
0.3%
0.1%
0.5%
abr 2024
0.5%
0.5%
mar 2024
0.5%
0.1%
0.7%
feb 2024
0.7%
0.1%
-0.4%
ene 2024
-0.4%
-0.1%
0.4%
dic 2023
0.4%
0.3%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
0.3%
-0.3%
oct 2023
-0.3%
1.1%
0.4%
sept 2023
0.4%
0.3%
0.5%
ago 2023
0.5%
0.8%
-0.7%
jul 2023
-0.7%
0.6%
0.2%
jun 2023
0.2%
1.5%
0.7%
may 2023
0.7%
0.7%
1.4%
abr 2023
1.4%
2.1%
0.7%
mar 2023
0.7%
0.2%
1.1%
feb 2023
1.1%
1.1%
-0.2%
ene 2023
-0.2%
1.3%
0.5%
dic 2022
0.5%
1.8%
0.5%
nov 2022
0.5%
1.1%
2.4%
oct 2022
2.4%
1.7%
0.6%
sept 2022
0.6%
1.0%
0.6%
ago 2022
0.6%
1.9%
0.8%
jul 2022
0.8%
1.0%
0.8%
jun 2022
0.8%
1.8%
0.7%
may 2022
0.7%
2.7%
3.5%
abr 2022
3.5%
1.1%
1.0%
mar 2022
1.0%
0.9%
0.8%
feb 2022
0.8%
0.8%
0.0%
ene 2022
0.0%
0.6%
1.1%
dic 2021
1.1%
0.8%
0.8%
nov 2021
0.8%
0.4%
1.1%
oct 2021
1.1%
0.7%
0.4%
sept 2021
0.4%
0.2%
0.7%
ago 2021
0.7%
0.3%
0.5%
jul 2021
0.5%
0.1%
0.7%
jun 2021
0.7%
0.4%
0.3%
may 2021
0.3%
0.7%
1.5%
abr 2021
1.5%
0.1%
0.3%
mar 2021
0.3%
0.1%
0.5%
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración