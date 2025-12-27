El Índice de Ventas Minoristas a/a muestra el cambio en el valor de los productos minoristas vendidos en el Reino Unido para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo se basa en una encuesta que representa 5,000 negocios minoristas. El cálculo del índice no incluye las ventas de automóviles y combustible debido a su alta volatilidad.

El cuestionario reúne datos sobre toda la facturación minorista del país, incluidas las tiendas individuales, los mercados, las ventas puerta a puerta y las telefónicas. Una pregunta separada se refiere a la cantidad total de ventas minoristas realizadas en línea.

Las estadísticas de ventas minoristas incluyen el coste de alimentos, ropa, zapatos, artículos para el hogar, etc. El indicador considera por separado las ventas minoristas no realizadas en tiendas (puerta a puerta, puestos, ventas por Internet, etc.). No se incluyen los servicios: vacaciones, tarifas aéreas y billetes de tren, seguros, banca, etc. Usando los resultados de la encuesta, se calcula un índice ajustado estacionalmente. El índice se calcula en relación con el año base de 2013, con un nivel de referencia de 100. El cambio del índice de un mes a otro se mide en tanto por ciento.

Este indicador es uno de los primeros indicadores en cuanto a efectividad de la política económica. Se usa a la hora de preparar informes nacionales (PIB, saldo de cuenta corriente, etc.). Las medidas de regulación económica se adoptan usando como base el Índice de Ventas Minoristas. En el cálculo del PIB, el Índice se utiliza para medir el gasto de consumo final de los hogares (cuando el PIB se mide usando el enfoque del gasto).

Siendo una medida de la actividad del consumidor, el crecimiento del índice de ventas minoristas puede afectar positivamente a las cotizaciones de la libra esterlina.

