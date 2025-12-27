Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor de Reino Unido a/a (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baja
|3.5%
|4.0%
|
3.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|3.9%
|
3.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios de consumo principales en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre los precios se reúne a partir de las encuestas telefónicas mensuales realizadas a 20,000 puntos de venta en 140 ubicaciones de todo el Reino Unido. Los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía son excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad.
La cesta de bienes y servicios se revisa al menos una vez al año para mostrar los patrones económicos, tecnológicos y culturales reales. A los cambios en los precios de cada artículo de la lista se le aplican pesos fijos (la influencia de los elementos de la cesta en el índice final refleja su importancia para el presupuesto de un hogar típico). Si una determinada marca de productos desaparece de la oferta de las tiendas, se elige la marca más cercana en términos de precio y calidad para preservar la representatividad.
El cálculo del IPC no incluye los costes de vivienda de los propietarios ocupantes (impuestos, trabajos técnicos, mantenimiento) y las recaudaciones impositivas. No obstante, los pagos de servicios públicos, las reparaciones de casas pequeñas y el mantenimiento de los sistemas de servicios públicos se incluyen en el cálculo del índice.
El índice se ajusta estacionalmente para monitoraer de forma objetiva los cambios de precio mes a mes. El índice de precios al consumidor es un indicador clave de la inflación y el estado de la economía en el Reino Unido. Este índice afecta a las tasas de interés, los beneficios impositivos, y se usa al ajustar los salarios y subsidios del gobierno, etc. Como medida de la inflación, el IPC tiene un fuerte impacto en las cotizaciones de la libra esterlina. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en la libra esterlina.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor de Reino Unido a/a (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
