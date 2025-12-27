El Índice Básico de Precios al Productor de Productos Acabados (IPP) m/m muestra el cambio en el monto recibido por los fabricantes británicos de la venta de productos en los mercados nacionales y extranjeros, en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

Además del coste de producción, que incluye los costes de mano de obra, materias primas, energía y mantenimiento de la empresa, el precio de venta también incluye el margen de ganancia del fabricante, los intereses sobre los préstamos, el mantenimiento de las instalaciones y edificios y los costes de alquiler. Todos los números del índice excluyen el IVA, pero incluyen los impuestos especiales sobre los cigarrillos, el tabaco manufacturado, el alcohol y los productos derivados del petróleo.

Los alimentos, el alcohol, el tabaco y los productos derivados del petróleo son excluidos del cálculo del indicador debido a su alta volatilidad. Los otros productos se dividen en varios grupos principales:

Ropa, textiles y pieles;

Papel e impresión

Productos químicos y farmacéuticos

Metales, maquinaria y equipamiento

Computadoras, componentes eléctricos y productos ópticos

Equipamiento de transporte

Otros productos manufacturados

Las mercancías de estas categorías se agrupan en una cesta. Los precios de los productos acabados se obtienen a partir de una encuesta mensual realizada a los fabricantes. El índice se calcula sobre una base ponderada en relación con un periodo básico, establecido actualmente en 2010. El nivel de referencia de 2010 se establece en 100. Los pesos se ajustan cada cinco años.

El IPP de Productos Acabados muestra los precios finales de los bienes y caracteriza la inflación desde la perspectiva del fabricante. Por lo tanto, es ligeramente superior a los datos de inflación del consumidor. El aumento del índice generalmente se considera positivo para las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: