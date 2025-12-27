CalendarioSecciones

Cambio del Empleo a 3 meses en el Reino Unido (United Kingdom Employment Change 3-months)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Laboral
Media 91 K 178 K
232 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Cambio de Empleo a 3 meses mide el cambio en el número de ciudadanos del Reino Unido empleados oficialmente en un periodo de 3 meses en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento del empleo indica que el mercado laboral es más fuerte, y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la libra.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio del Empleo a 3 meses en el Reino Unido (United Kingdom Employment Change 3-months)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
ago 2025
91 K
178 K
232 K
may 2025
134 K
164 K
89 K
abr 2025
89 K
100 K
112 K
ene 2025
144 K
17 K
88 K
dic 2024
107 K
57 K
35 K
oct 2024
173 K
89 K
253 K
sept 2024
219 K
122 K
373 K
ago 2024
373 K
265 K
jul 2024
265 K
97 K
jun 2024
97 K
70 K
19 K
may 2024
19 K
-140 K
abr 2024
-140 K
-251 K
-177 K
mar 2024
-177 K
-156 K
feb 2024
-156 K
-57 K
-89 K
ene 2024
-21 K
151 K
72 K
dic 2023
72 K
108 K
nov 2023
73 K
55 K
oct 2023
50 K
54 K
sept 2023
54 K
85 K
-82 K
ago 2023
-82 K
-230 K
-207 K
jul 2023
-207 K
-177 K
-66 K
jun 2023
-66 K
23 K
103 K
may 2023
103 K
229 K
250 K
abr 2023
250 K
134 K
182 K
mar 2023
182 K
207 K
169 K
feb 2023
169 K
91 K
66 K
ene 2023
66 K
107 K
74 K
dic 2022
74 K
-48 K
27 K
nov 2022
27 K
80 K
27 K
oct 2022
27 K
-31 K
-53 K
sept 2022
-53 K
-97 K
-109 K
ago 2022
-109 K
-88 K
39 K
jul 2022
39 K
50 K
160 K
jun 2022
160 K
339 K
297 K
may 2022
297 K
228 K
177 K
abr 2022
177 K
-73 K
65 K
mar 2022
84 K
-110 K
10 K
feb 2022
10 K
-70 K
-13 K
ene 2022
-13 K
10 K
-38 K
dic 2021
-38 K
95 K
59 K
nov 2021
59 K
162 K
149 K
oct 2021
149 K
92 K
247 K
sept 2021
247 K
75 K
236 K
ago 2021
236 K
65 K
183 K
jul 2021
183 K
66 K
95 K
jun 2021
95 K
75 K
25 K
may 2021
25 K
92 K
61 K
abr 2021
113 K
-10 K
83 K
mar 2021
83 K
-29 K
-73 K
feb 2021
-73 K
-42 K
-148 K
12
