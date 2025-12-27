El Cambio de Empleo a 3 meses mide el cambio en el número de ciudadanos del Reino Unido empleados oficialmente en un periodo de 3 meses en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento del empleo indica que el mercado laboral es más fuerte, y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la libra.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio del Empleo a 3 meses en el Reino Unido (United Kingdom Employment Change 3-months)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).