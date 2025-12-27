La Producción de la Construcción en el Reino Unido m/m muestra el cambio en la actividad de la construcción del país en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador se calcula como la cantidad que se puede cargar a los clientes por trabajos de construcción e ingeniería durante el periodo pertinente, excluyendo el IVA y los pagos de subconstrucción. Esta cantidad también incluye el coste de las obras realizadas por iniciativa propia de las empresas (por ejemplo, edificios para arrendamiento o venta eventuales).

El cálculo se basa en una encuesta mensual realizada a más de 8,000 empresas de construcción que emplean a más de 100 personas o con una facturación anual de más de 60 millones de libras. Las empresas representan a 24 industrias de la construcción, incluida la construcción de edificios residenciales y comerciales, carreteras y autopistas, puentes y túneles, proyectos de servicios para fluidos, proyectos de electricidad y telecomunicaciones, perforación, preparación de emplazamientos y otros proyectos de ingeniería civil. El peso específico de las estadísticas de la empresa se tiene en cuenta en el cálculo del indicador.

La estimación mensual se ajusta según las variaciones estacionales, puesto que el segmento de la construcción depende en gran medida de las vacaciones y los fines de semana, así como del clima y las condiciones de la temporada. Los parámetros para el ajuste estacional aplicados al cálculo del indicador se revisan anualmente.

La contribución de las empresas constructoras al PIB nacional es de aproximadamente el 5,9%. Por lo tanto, el indicador es monitoreado estrechamente por analistas y economistas. Se considera un indicador avanzado de la salud de la economía. El crecimiento de la construcción también es un indicador avanzado de la actividad en el mercado inmobiliario y los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, el incremento del indicador es un factor favorable para la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: