Producción de la Construcción m/m (United Kingdom Construction Output m/m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Negocios
Baja 0.2% 0.4%
0.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.0%
0.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Producción de la Construcción en el Reino Unido m/m muestra el cambio en la actividad de la construcción del país en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador se calcula como la cantidad que se puede cargar a los clientes por trabajos de construcción e ingeniería durante el periodo pertinente, excluyendo el IVA y los pagos de subconstrucción. Esta cantidad también incluye el coste de las obras realizadas por iniciativa propia de las empresas (por ejemplo, edificios para arrendamiento o venta eventuales).

El cálculo se basa en una encuesta mensual realizada a más de 8,000 empresas de construcción que emplean a más de 100 personas o con una facturación anual de más de 60 millones de libras. Las empresas representan a 24 industrias de la construcción, incluida la construcción de edificios residenciales y comerciales, carreteras y autopistas, puentes y túneles, proyectos de servicios para fluidos, proyectos de electricidad y telecomunicaciones, perforación, preparación de emplazamientos y otros proyectos de ingeniería civil. El peso específico de las estadísticas de la empresa se tiene en cuenta en el cálculo del indicador.

La estimación mensual se ajusta según las variaciones estacionales, puesto que el segmento de la construcción depende en gran medida de las vacaciones y los fines de semana, así como del clima y las condiciones de la temporada. Los parámetros para el ajuste estacional aplicados al cálculo del indicador se revisan anualmente.

La contribución de las empresas constructoras al PIB nacional es de aproximadamente el 5,9%. Por lo tanto, el indicador es monitoreado estrechamente por analistas y economistas. Se considera un indicador avanzado de la salud de la economía. El crecimiento de la construcción también es un indicador avanzado de la actividad en el mercado inmobiliario y los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, el incremento del indicador es un factor favorable para la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción de la Construcción m/m (United Kingdom Construction Output m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
jul 2025
0.2%
0.4%
0.3%
abr 2025
0.9%
0.0%
0.5%
feb 2025
0.4%
0.0%
-0.3%
dic 2024
-0.2%
-0.2%
0.6%
sept 2024
0.1%
0.0%
0.6%
ago 2024
0.4%
-0.4%
jul 2024
-0.4%
-0.6%
0.5%
jun 2024
0.5%
-0.2%
1.7%
may 2024
1.9%
-1.1%
abr 2024
-1.4%
-0.4%
mar 2024
-0.4%
-1.9%
feb 2024
-1.9%
-0.2%
1.1%
ene 2024
1.1%
0.1%
-0.5%
dic 2023
-0.5%
0.0%
-0.7%
nov 2023
-0.2%
-0.2%
-0.4%
oct 2023
-0.5%
0.0%
0.4%
sept 2023
0.4%
0.0%
-0.8%
ago 2023
-0.5%
0.0%
-0.9%
jul 2023
-0.5%
0.0%
1.6%
jun 2023
1.6%
0.0%
-0.3%
may 2023
-0.2%
0.0%
-0.9%
abr 2023
-0.6%
0.0%
0.2%
mar 2023
0.2%
0.0%
2.6%
feb 2023
2.4%
0.0%
-1.7%
ene 2023
-1.7%
0.0%
0.0%
dic 2022
0.0%
0.0%
-0.5%
nov 2022
0.0%
-0.1%
0.9%
oct 2022
0.8%
-0.1%
0.4%
sept 2022
0.4%
0.0%
0.6%
ago 2022
0.4%
0.1%
0.1%
jul 2022
-0.8%
0.4%
-1.4%
jun 2022
-1.4%
0.6%
1.8%
may 2022
1.5%
0.1%
0.3%
abr 2022
-0.4%
-0.2%
1.7%
mar 2022
1.7%
-0.7%
0.2%
feb 2022
-0.5%
-0.5%
1.6%
ene 2022
1.1%
-0.5%
2.0%
dic 2021
2.0%
-0.4%
1.9%
nov 2021
3.5%
0.5%
-1.7%
oct 2021
-1.8%
1.9%
1.3%
sept 2021
1.3%
-0.1%
-0.7%
ago 2021
-0.2%
-0.9%
-1.0%
jul 2021
-1.6%
-1.9%
-1.3%
jun 2021
-1.3%
-2.1%
-0.7%
may 2021
-0.8%
0.1%
-0.7%
abr 2021
-2.0%
0.8%
5.8%
mar 2021
5.8%
1.1%
2.3%
feb 2021
1.6%
1.8%
0.0%
ene 2021
0.9%
-0.1%
-2.9%
dic 2020
-2.9%
-1.4%
1.7%
