La Balanza Comercial muestra el cambio entre las exportaciones nacionales y las importaciones durante el periodo seleccionado. Los economistas utilizan la balanza comercial para evaluar la estructura de los flujos comerciales entre los países.

Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, tales como Gran Bretaña, indica que la producción intensiva en mano de obra se transfiere al extranjero, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. En estos casos, el déficit comercial está cubierto por otros métodos de interacción económica, por ejemplo, mediante la emisión de instrumentos de deuda.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

La influencia de la Balanza Comercial en las cotizaciones de la libra esterlina es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Esto puede influir en las cotizaciones de la libra esterlina de la forma correspondiente.

Gráfico de los últimos valores: