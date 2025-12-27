Calendario económico
Deuda Líquida del Sector Público del Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)
|Baja
|£20.246 B
|£29.649 B
|
£15.318 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|£11.983 B
|
£20.246 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Deuda Líquida del Sector Público muestra la diferencia entre el gasto total (gastos corrientes más inversiones netas) y los ingresos (ingresos corrientes, principalmente impuestos) del sector público durante el mes reportado.
El sector público del Reino Unido se compone de cinco subsectores:
- El Gobierno Central
- El gobierno local
- Las corporaciones públicas no financieras
- El Banco de Inglaterra
- Las corporaciones financieras públicas (o bancos del sector público, es decir, en la actualidad, solo el Royal Bank of Scotland (RBS)).
Las cifras de este informe no se ajustan a la inflación y se expresan en precios corrientes.
Si la diferencia entre gastos e ingresos es positiva, esto indica un déficit. También significa que la deuda pública está aumentando. Históricamente, la deuda del sector público se acumula durante muchos años, durante varias generaciones de gobiernos. Esta se paga principalmente a través de la emisión de bonos y Letras del Tesoro.
El indicador se calcula mensualmente, pero, debido a la volatilidad de los datos, el análisis de la información anual proporciona una imagen más clara del estado de los fondos públicos.
El cambio en los préstamos netos del sector público del Reino Unido normalmente no influye por sí mismo en las cotizaciones de la libra esterlina. Este indicador debe interpretarse de manera conjunta con otras variables.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Deuda Líquida del Sector Público del Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
