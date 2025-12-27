La Deuda Líquida del Sector Público muestra la diferencia entre el gasto total (gastos corrientes más inversiones netas) y los ingresos (ingresos corrientes, principalmente impuestos) del sector público durante el mes reportado.

El sector público del Reino Unido se compone de cinco subsectores:

El Gobierno Central

El gobierno local

Las corporaciones públicas no financieras

El Banco de Inglaterra

Las corporaciones financieras públicas (o bancos del sector público, es decir, en la actualidad, solo el Royal Bank of Scotland (RBS)).

Las cifras de este informe no se ajustan a la inflación y se expresan en precios corrientes.

Si la diferencia entre gastos e ingresos es positiva, esto indica un déficit. También significa que la deuda pública está aumentando. Históricamente, la deuda del sector público se acumula durante muchos años, durante varias generaciones de gobiernos. Esta se paga principalmente a través de la emisión de bonos y Letras del Tesoro.

El indicador se calcula mensualmente, pero, debido a la volatilidad de los datos, el análisis de la información anual proporciona una imagen más clara del estado de los fondos públicos.

El cambio en los préstamos netos del sector público del Reino Unido normalmente no influye por sí mismo en las cotizaciones de la libra esterlina. Este indicador debe interpretarse de manera conjunta con otras variables.

Gráfico de los últimos valores: