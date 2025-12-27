La Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés es uno de los indicadores clave que afectan las cotizaciones de la libra esterlina. La decisión es adoptada por el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (MPC).

El Comité de Política Monetaria se reúne ocho veces al año para definir la política monetaria nacional y establecer la tasa de interés. Cada reunión dura al menos tres días y medio. El primer día, los miembros del Comité estudian la situación económica actual (tanto la agenda interna como el estado de la economía mundial, los principales eventos que afectan las condiciones financieras y económicas). El segundo día, los miembros discuten su punto de vista sobre la actual política monetaria nacional. El tercer día, los miembros votan sobre las medidas de política monetaria y la tasa de interés.

La decisión del Comité sobre tasa de interés se publica al día siguiente, a las 12 del mediodía. Las actas de la reunión se publican en el sitio web del Banco de Inglaterra junto con la decisión sobre la tasa de interés.

El Banco de Inglaterra puede recortar la tasa de interés para ayudar a que la inflación alcance el nivel objetivo. Y al revés, si la inflación excede el nivel objetivo, el BoE trataría de encarecer la libra esterlina, para lo cual (además de un conjunto de otras medidas) se aumentaría la tasa de interés.

Por lo tanto, cada decisión sobre la tasa de interés tomada por el Banco de Inglaterra afecta directamente a las cotizaciones de la libra esterlina (especialmente cuando se modifica la tasa). Una decisión al alza, normalmente conduce al aumento de las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: