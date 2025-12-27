CalendarioSecciones

Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo en Reino Unido (United Kingdom Claimant Count Change)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Laboral
Media 25.7 K 20.2 K
-2.0 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo muestra el cambio en el número total de personas que solicitan el subsidio de desempleo durante el mes reportado. El indicador se calcula con la ayuda de datos administrativos sobre el sistema de subsidios y apoyo social.

Esto incluye a las personas que reclaman subsidios relacionados con el desempleo y solicitan otras formas de apoyo financiero ante la pérdida de oportunidades de ganar dinero. Por ejemplo, estos formularios incluyen el llamado Crédito Universal, un pago mensual que ahora reemplaza a seis subsidios y cargos cancelados anteriormente.

Un cambio en el Número de Solicitudes de Desempleo se relaciona con el crecimiento del desempleo, pero no son totalmente idénticos. En primer lugar, no todos los desempleados reclaman subsidios y están oficialmente registrados. En segundo lugar, algunas personas que no están obligadas a buscar trabajo (por ejemplo, a causa de una enfermedad o discapacidad) también pueden ser elegibles para recibir subsidios.

No obstante, el indicador refleja la situación en el mercado laboral Un crecimiento en el número de peticiones indica el deterioro del mercado laboral. Los informes de empleo son uno de los factores que más influyen en las acciones del Comité de Política Monetaria del BoE; por lo tanto, la debilidad en el mercado laboral puede tener un efecto negativo en las cotizaciones de la libra.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
25.7 K
20.2 K
-2.0 K
jun 2025
25.9 K
33.9 K
15.3 K
may 2025
33.1 K
31.2 K
-21.1 K
feb 2025
44.2 K
31.5 K
2.8 K
ene 2025
22.0 K
13.4 K
-15.1 K
nov 2024
0.3 K
27.3 K
-10.9 K
oct 2024
26.6 K
89.6 K
10.1 K
sept 2024
27.9 K
0.3 K
ago 2024
23.7 K
135.0 K
jul 2024
135.0 K
26.4 K
36.2 K
jun 2024
32.3 K
50.3 K
may 2024
50.3 K
8.3 K
8.4 K
abr 2024
8.9 K
10.9 K
mar 2024
10.9 K
9.7 K
4.1 K
feb 2024
16.8 K
10.4 K
3.1 K
ene 2024
14.1 K
12.5 K
5.5 K
dic 2023
11.7 K
-0.7 K
0.6 K
nov 2023
16.0 K
-2.1 K
8.9 K
oct 2023
17.8 K
-3.4 K
8.9 K
sept 2023
20.4 K
-4.7 K
0.9 K
ago 2023
0.9 K
-6.0 K
7.4 K
jul 2023
29.1 K
-7.3 K
16.2 K
jun 2023
25.7 K
-8.6 K
-22.5 K
may 2023
-13.6 K
-9.6 K
23.4 K
abr 2023
46.7 K
-10.8 K
26.5 K
mar 2023
28.2 K
-11.8 K
-18.8 K
feb 2023
-11.2 K
-12.4 K
-30.3 K
ene 2023
-12.9 K
-12.9 K
-3.2 K
dic 2022
19.7 K
-13.3 K
16.1 K
nov 2022
30.4 K
-13.3 K
-6.4 K
oct 2022
3.3 K
-12.6 K
3.9 K
sept 2022
25.5 K
-11.4 K
1.1 K
ago 2022
6.3 K
-9.2 K
-14.5 K
jul 2022
-10.6 K
-6.1 K
-26.8 K
jun 2022
-20.1 K
-2.1 K
-34.7 K
may 2022
-19.7 K
2.5 K
-65.5 K
abr 2022
-56.9 K
7.4 K
-81.6 K
mar 2022
-46.9 K
12.5 K
-58.0 K
feb 2022
-48.1 K
17.8 K
-67.3 K
ene 2022
-31.9 K
23.2 K
-51.6 K
dic 2021
-43.3 K
29.1 K
-95.1 K
nov 2021
-49.7 K
34.9 K
-58.5 K
oct 2021
-14.9 K
40.2 K
-85.9 K
sept 2021
-51.1 K
47.3 K
-88.0 K
ago 2021
-58.6 K
55.6 K
-48.9 K
jul 2021
-7.8 K
64.4 K
-136.1 K
jun 2021
-114.7 K
79.3 K
-151.4 K
may 2021
-92.6 K
94.7 K
-55.8 K
abr 2021
-15.1 K
105.7 K
-19.4 K
mar 2021
10.2 K
113.0 K
67.2 K
