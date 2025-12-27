Calendario económico
Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo en Reino Unido (United Kingdom Claimant Count Change)
|Media
|25.7 K
|20.2 K
|
-2.0 K
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo muestra el cambio en el número total de personas que solicitan el subsidio de desempleo durante el mes reportado. El indicador se calcula con la ayuda de datos administrativos sobre el sistema de subsidios y apoyo social.
Esto incluye a las personas que reclaman subsidios relacionados con el desempleo y solicitan otras formas de apoyo financiero ante la pérdida de oportunidades de ganar dinero. Por ejemplo, estos formularios incluyen el llamado Crédito Universal, un pago mensual que ahora reemplaza a seis subsidios y cargos cancelados anteriormente.
Un cambio en el Número de Solicitudes de Desempleo se relaciona con el crecimiento del desempleo, pero no son totalmente idénticos. En primer lugar, no todos los desempleados reclaman subsidios y están oficialmente registrados. En segundo lugar, algunas personas que no están obligadas a buscar trabajo (por ejemplo, a causa de una enfermedad o discapacidad) también pueden ser elegibles para recibir subsidios.
No obstante, el indicador refleja la situación en el mercado laboral Un crecimiento en el número de peticiones indica el deterioro del mercado laboral. Los informes de empleo son uno de los factores que más influyen en las acciones del Comité de Política Monetaria del BoE; por lo tanto, la debilidad en el mercado laboral puede tener un efecto negativo en las cotizaciones de la libra.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo en Reino Unido (United Kingdom Claimant Count Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
