Los Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra forman parte de las actas publicadas junto con la decisión sobre la tasa de interés.

El Comité de Política Monetaria se reúne ocho veces al año para definir la política monetaria nacional y establecer la tasa de interés. Cada reunión dura sobre tres días. El primer día, los miembros del Comité estudian la situación económica actual (tanto la agenda interna como el estado de la economía mundial, los principales eventos que afectan las condiciones financieras y económicas). El segundo día, los miembros discuten su punto de vista sobre la actual política monetaria nacional. El tercer día, los miembros votan sobre las medidas de política monetaria y la tasa de interés. El Banco de Inglaterra puede recortar la tasa de interés para ayudar a que la inflación alcance el nivel objetivo. Y al revés, si la inflación excede el nivel objetivo, el BoE trataría de encarecer la libra esterlina, para lo cual (además de un conjunto de otras medidas) se aumentaría la tasa de interés. Cuando la situación es estable y no requiere de intervención alguna, la tasa de interés se mantiene en el mismo nivel.

El número de votos para no cambiar la tasa de interés del BoE muestra cuántos de los miembros del Comité consideran que las condiciones actuales son estables, el crecimiento de la inflación o las tasas de disminución están cercanas a los niveles objetivo y sugieren mantener la política monetaria sin cambios. El indicador en sí mismo no provoca la volatilidad de la libra esterlina.

