El Índice de Producción m/m muestra el cambio en el volumen real de la producción de los fabricantes del Reino Unido en el mes reportado en comparación con el mes anterior El cálculo del índice incluye todas las industrias de producción: fabricación, minería y procesamiento de minerales, producción de energía, gestión de recursos hídricos y gestión de residuos.

Las estimaciones del índice se basan principalmente en los datos proporcionados por alrededor de 6.000 empresas a través de la Encuesta Mensual de Negocios (MBS). La información sobre la producción en las industrias de minería, extracción y suministro de energía (coca y petróleo refinado) provienen de fuentes administrativas, por ejemplo, el Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial (BEIS). Todas las cifras son ajustadas estacionalmente.

El índice se calcula en relación con el periodo base actualmente establecido en 2013. La nivel de referencia del índice en 2013 se establece en 100.

El índice de producción es un indicador económico importante y uno de los indicadores a corto plazo del desarrollo de la economía del Reino Unido. Se usa a la hora de calcular el PIB. El peso relativo del sector de la producción en el PIB nacional es del 14%. El Banco de Inglaterra, el Tesoro y el Gabinete utilizan el indicador al desarrollar políticas monetarias y fiscales, pronosticando el desarrollo económico a medio plazo y la actividad del consumidor. El indicador se utiliza al analizar las variables económicas en el sector de la producción.

El crecimiento en el índice de producción puede tener una influencia favorable en las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: