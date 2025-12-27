El Índice Básico de Precios al Consumidor (CPI) de Reino Unido mide el cambio en los precios de una cesta fija de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes reportado con respecto al mes anterior. Los precios de los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice debido a su alta volatilidad. Cada elemento de la cesta tiene su propio peso en el cálculo del índice, dependiendo de la participación de los gastos en su consumo. El índice se considera uno de los indicadores de la inflación nacional. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).