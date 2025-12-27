El Índice de Servicios mide el cambio en la producción de las industrias de servicios. Se trata de un indicador mensual del crecimiento del sector de servicios nacionales. Actualmente, representa la mayor contribución al enfoque de producción para la medición del PIB, constituyendo el 73,9% del PIB del Reino Unido.

Los datos para el cálculo del índice se reúnen con la ayuda de una Encuesta Comercial Mensual realizada a alrededor de 26,000 compañías del sector servicios del Reino Unido (el 49% de todas las utilizadas para el cálculo) y de otras encuestas regulares y fuentes administrativas (51%).

El índice de servicios calculado se ajusta estacionalmente para evitar la influencia de las vacaciones y las condiciones climáticas. El Índice de Servicios ofrece una estimación a corto plazo de la economía del sector servicios del Reino Unido. Se trata de uno de los indicadores económicos más importantes para mostrar las fluctuaciones mensuales del valor agregado bruto en las empresas del sector servicios (la diferencia entre el coste de los servicios prestados y el coste de su producción).

En el cálculo se incluyen las siguientes categorías industriales:

Comercio, hoteles y restaurantes

Servicios de transporte, almacenamiento, comunicaciones

Servicios financieros y de negocios

Servicios gubernamentales y de otro tipo

Cada categoría tiene su peso, de acuerdo con su contribución relativa al producto interior bruto.

El Índice de Servicios rara vez se interpreta por separado del resto de indicadores macroeconómicos. Normalmente se interpreta junto con el PIB. Un crecimiento acusado del índice puede tener una influencia positiva en las cotizaciones de la libra esterlina.

