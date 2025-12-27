CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Servicios de Reino Unido (United Kingdom Index of Services)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Consumidor
Baja 0.4% 0.9%
0.4%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.3%
0.4%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Servicios mide el cambio en la producción de las industrias de servicios. Se trata de un indicador mensual del crecimiento del sector de servicios nacionales. Actualmente, representa la mayor contribución al enfoque de producción para la medición del PIB, constituyendo el 73,9% del PIB del Reino Unido.

Los datos para el cálculo del índice se reúnen con la ayuda de una Encuesta Comercial Mensual realizada a alrededor de 26,000 compañías del sector servicios del Reino Unido (el 49% de todas las utilizadas para el cálculo) y de otras encuestas regulares y fuentes administrativas (51%).

El índice de servicios calculado se ajusta estacionalmente para evitar la influencia de las vacaciones y las condiciones climáticas. El Índice de Servicios ofrece una estimación a corto plazo de la economía del sector servicios del Reino Unido. Se trata de uno de los indicadores económicos más importantes para mostrar las fluctuaciones mensuales del valor agregado bruto en las empresas del sector servicios (la diferencia entre el coste de los servicios prestados y el coste de su producción).

En el cálculo se incluyen las siguientes categorías industriales:

  • Comercio, hoteles y restaurantes
  • Servicios de transporte, almacenamiento, comunicaciones
  • Servicios financieros y de negocios
  • Servicios gubernamentales y de otro tipo

Cada categoría tiene su peso, de acuerdo con su contribución relativa al producto interior bruto.

El Índice de Servicios rara vez se interpreta por separado del resto de indicadores macroeconómicos. Normalmente se interpreta junto con el PIB. Un crecimiento acusado del índice puede tener una influencia positiva en las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Servicios de Reino Unido (United Kingdom Index of Services)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
jul 2025
0.4%
0.9%
0.4%
feb 2025
0.6%
0.5%
0.4%
dic 2024
0.2%
0.2%
0.0%
sept 2024
0.1%
0.3%
0.1%
ago 2024
0.1%
0.6%
jul 2024
0.6%
0.5%
0.8%
jun 2024
0.8%
0.3%
1.1%
may 2024
1.1%
1.0%
abr 2024
0.9%
0.7%
mar 2024
0.7%
0.2%
feb 2024
0.2%
0.0%
0.0%
ene 2024
0.0%
0.0%
-0.2%
dic 2023
-0.2%
0.0%
-0.2%
nov 2023
0.0%
0.0%
-0.1%
oct 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
sept 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
ago 2023
0.1%
-0.2%
-0.1%
jul 2023
0.1%
0.3%
0.1%
jun 2023
0.1%
0.2%
0.0%
may 2023
0.0%
-0.4%
0.0%
abr 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
mar 2023
0.1%
0.2%
0.1%
feb 2023
0.1%
-0.2%
0.1%
ene 2023
0.0%
0.1%
0.0%
dic 2022
0.0%
0.3%
0.0%
nov 2022
-0.1%
-0.4%
-0.1%
oct 2022
-0.1%
-0.1%
0.0%
sept 2022
0.0%
0.5%
0.1%
ago 2022
-0.1%
0.2%
0.2%
jul 2022
-0.2%
-0.8%
-0.4%
jun 2022
-0.4%
0.9%
0.0%
may 2022
0.1%
-0.6%
0.2%
abr 2022
0.0%
0.4%
0.4%
mar 2022
0.4%
2.0%
0.6%
feb 2022
0.8%
0.9%
1.4%
ene 2022
1.0%
1.2%
1.2%
dic 2021
1.2%
2.5%
1.3%
nov 2021
1.3%
0.5%
1.2%
oct 2021
1.1%
-0.6%
1.6%
sept 2021
1.6%
3.7%
3.5%
ago 2021
3.7%
1.2%
5.2%
jul 2021
4.5%
5.3%
5.7%
jun 2021
5.7%
5.5%
3.9%
may 2021
3.9%
7.3%
1.4%
abr 2021
1.4%
-7.5%
-2.0%
mar 2021
-2.0%
3.6%
-2.1%
feb 2021
-1.9%
-7.4%
-1.9%
ene 2021
-2.4%
-4.4%
0.6%
dic 2020
0.6%
8.7%
4.1%
nov 2020
3.7%
7.5%
10.0%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración