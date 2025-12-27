La Productividad Laboral t/t muestra la relación entre la productividad laboral real y el tiempo de trabajo invertido. El indicador se calcula como el cambio en el volumen de bienes o servicios producidos por hora de trabajo en el trimestre dado en comparación con el trimestre anterior. Al analizar los cambios trimestre a trimestre, se debe tener mucho cuidado con los datos de origen, ya que la productividad laboral en algunos sectores depende en gran medida de factores estacionales y de calendario.

La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido publica los datos basados en una encuesta realizada a hogares y empresas; asimismo, utiliza los datos de las cuentas nacionales, es decir, las estimaciones del valor agregado bruto. Teniendo en cuenta la recopilación requerida de datos fuente, las cifras de productividad laboral se publican una semana después de la publicación de las cuentas nacionales trimestrales. Los datos se publican con retraso, aproximadamente tres meses después del periodo reportado. La productividad laboral se calcula para toda la economía en su conjunto y para la industria por separado.

La productividad laboral es un factor importante que puede determinar el potencial de producción de la economía. Los países con un fuerte crecimiento en la productividad laboral suelen tener tasas de crecimiento económico más altas junto con una inflación más baja.

En general, se la considera la fuerza impulsora tras los cambios a largo plazo en el nivel de vida promedio. Por consiguiente, un aumento superior al esperado se considera positivo para la economía nacional y puede tener un efecto positivo y moderado a corto plazo en las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: