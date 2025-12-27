CalendarioSecciones

Producción Manufacturera de Reino Unido a/a (United Kingdom Manufacturing Production y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Negocios
Baja 0.2% -0.3%
0.0%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.6%
0.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Producción Manufacturera a/a muestra el cambio en el valor de los bienes producidos en el sector manufacturero de la industria del Reino Unido en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

La manufactura (producción de alimentos, productos farmacéuticos, industria ligera, procesamiento de metales, refinación de petróleo, etc.) representa alrededor del 80% de la producción industrial total del Reino Unido. Las estimaciones del índice se basan en los datos de facturación obtenidos a partir de la Encuesta Comercial Mensual (MBS) realizada a aproximadamente 6.000 empresas. La información sobre la producción en las industrias de minería y petrolífera proviene de fuentes administrativas, por ejemplo, el Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial (BEIS). Todas las cifras son ajustadas estacionalmente.

El indicador se ajusta estacionalmente aplicando un deflactor basado en IPP. El índice de precios al productor en realidad mide los precios de producción para los productos manufacturados. Por lo tanto, la facturación neta del fabricante se valora sin tener en cuenta la influencia de los márgenes de los minoristas.

Es uno de los indicadores a corto plazo del desarrollo de la economía del Reino Unido. Se usa a la hora de calcular el PIB. El crecimiento de la producción de la industria manufacturera es un indicador avanzado del aumento en la actividad del consumidor y las ventas minoristas. Por ello, el aumento del indicador puede tener una influencia positiva en las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Manufacturera de Reino Unido a/a (United Kingdom Manufacturing Production y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
jul 2025
0.2%
-0.3%
0.0%
feb 2025
0.3%
-2.1%
-0.9%
dic 2024
-1.4%
-0.9%
-1.1%
sept 2024
-0.7%
-0.9%
-0.3%
ago 2024
-0.3%
-1.3%
jul 2024
-1.3%
-0.1%
-1.5%
jun 2024
-1.5%
1.1%
0.4%
may 2024
0.6%
-0.4%
abr 2024
0.4%
2.3%
mar 2024
2.3%
2.7%
feb 2024
2.7%
0.8%
1.5%
ene 2024
2.0%
0.5%
2.3%
dic 2023
2.3%
0.3%
1.9%
nov 2023
1.3%
1.5%
0.2%
oct 2023
0.8%
2.9%
3.0%
sept 2023
3.0%
2.9%
3.0%
ago 2023
2.8%
3.1%
3.1%
jul 2023
3.0%
1.0%
3.1%
jun 2023
3.1%
-1.0%
-0.6%
may 2023
-1.2%
-1.1%
-0.6%
abr 2023
-0.9%
-1.8%
-1.3%
mar 2023
-1.3%
-3.8%
-1.9%
feb 2023
-2.4%
-5.5%
-2.8%
ene 2023
-5.2%
-5.8%
-5.7%
dic 2022
-5.7%
-5.3%
-5.6%
nov 2022
-5.9%
-5.2%
-5.7%
oct 2022
-4.6%
-6.3%
-5.8%
sept 2022
-5.8%
-2.8%
-6.2%
ago 2022
-6.7%
1.2%
-5.2%
jul 2022
1.1%
1.8%
1.3%
jun 2022
1.3%
1.4%
2.6%
may 2022
2.3%
1.2%
1.3%
abr 2022
0.5%
2.7%
1.9%
mar 2022
1.9%
3.6%
3.5%
feb 2022
3.6%
2.5%
5.3%
ene 2022
3.6%
0.8%
1.3%
dic 2021
1.3%
0.8%
-0.1%
nov 2021
0.4%
2.0%
1.1%
oct 2021
1.3%
3.5%
2.8%
sept 2021
2.8%
5.1%
4.1%
ago 2021
4.1%
10.0%
6.1%
jul 2021
6.0%
21.3%
13.9%
jun 2021
13.9%
36.2%
28.2%
may 2021
27.7%
31.4%
39.1%
abr 2021
39.7%
0.3%
4.8%
mar 2021
4.8%
-4.7%
-4.2%
feb 2021
-4.2%
-3.9%
-5.0%
ene 2021
-5.2%
-3.2%
-2.5%
dic 2020
-2.5%
-5.5%
-2.6%
nov 2020
-3.8%
-7.6%
-6.1%
