La Producción Manufacturera a/a muestra el cambio en el valor de los bienes producidos en el sector manufacturero de la industria del Reino Unido en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

La manufactura (producción de alimentos, productos farmacéuticos, industria ligera, procesamiento de metales, refinación de petróleo, etc.) representa alrededor del 80% de la producción industrial total del Reino Unido. Las estimaciones del índice se basan en los datos de facturación obtenidos a partir de la Encuesta Comercial Mensual (MBS) realizada a aproximadamente 6.000 empresas. La información sobre la producción en las industrias de minería y petrolífera proviene de fuentes administrativas, por ejemplo, el Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial (BEIS). Todas las cifras son ajustadas estacionalmente.

El indicador se ajusta estacionalmente aplicando un deflactor basado en IPP. El índice de precios al productor en realidad mide los precios de producción para los productos manufacturados. Por lo tanto, la facturación neta del fabricante se valora sin tener en cuenta la influencia de los márgenes de los minoristas.

Es uno de los indicadores a corto plazo del desarrollo de la economía del Reino Unido. Se usa a la hora de calcular el PIB. El crecimiento de la producción de la industria manufacturera es un indicador avanzado del aumento en la actividad del consumidor y las ventas minoristas. Por ello, el aumento del indicador puede tener una influencia positiva en las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: