El Índice de Precios al Productor m/m muestra el cambio en los precios de las materias primas y el combustible comprado por los fabricantes del Reino Unido en el mes dado en comparación con el mes anterior. El cálculo del índice incluye los materiales importados y nacionales y el combustible. Tampoco se limita a los materiales utilizados en el producto final, sino que incluye los materiales requeridos por las empresas en su funcionamiento habitual y diario (como comidas para empleados, suministros de oficina, combustibles para automóviles de la empresa, etc.).

El índice se calcula en relación con el periodo base actualmente establecido en 2010. El nivel de referencia de 2010 se establece en 100.

El indicador se basa en datos de una encuesta realizada a fabricantes de todo el país. Los pesos se asignan a los componentes del índice dependiendo de su impacto en los costes totales. Los índices están ajustados estacionalmente.

El índice muestra los gastos operativos de los fabricantes británicos y es un indicador avanzado de la inflación para el consumidor. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra.

Gráfico de los últimos valores: