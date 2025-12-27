Calendario económico
Índice de Precios al Productor de Bienes Intermedios del Reino Unido m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)
|Media
|-0.1%
|0.6%
|
0.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.5%
|
-0.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Productor m/m muestra el cambio en los precios de las materias primas y el combustible comprado por los fabricantes del Reino Unido en el mes dado en comparación con el mes anterior. El cálculo del índice incluye los materiales importados y nacionales y el combustible. Tampoco se limita a los materiales utilizados en el producto final, sino que incluye los materiales requeridos por las empresas en su funcionamiento habitual y diario (como comidas para empleados, suministros de oficina, combustibles para automóviles de la empresa, etc.).
El índice se calcula en relación con el periodo base actualmente establecido en 2010. El nivel de referencia de 2010 se establece en 100.
El indicador se basa en datos de una encuesta realizada a fabricantes de todo el país. Los pesos se asignan a los componentes del índice dependiendo de su impacto en los costes totales. Los índices están ajustados estacionalmente.
El índice muestra los gastos operativos de los fabricantes británicos y es un indicador avanzado de la inflación para el consumidor. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor de Bienes Intermedios del Reino Unido m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress