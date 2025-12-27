CalendarioSecciones

Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
PIB
Media 0.2%
0.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
0.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El PIB 3m/3m muestra el valor de todos los bienes y servicios producidos en el Reino Unido, en los 3 meses reportados en comparación con el periodo similar anterior. El cálculo del PIB también abarca el gasto en bienes manufacturados y servicios prestados. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
jul 2025
0.2%
0.3%
abr 2025
0.7%
0.7%
feb 2025
0.6%
0.3%
dic 2024
0.1%
-0.1%
sept 2024
0.1%
0.2%
ago 2024
0.2%
0.5%
jul 2024
0.5%
0.6%
jun 2024
0.6%
0.8%
may 2024
0.9%
0.8%
abr 2024
0.7%
0.6%
mar 2024
0.6%
0.2%
feb 2024
0.2%
0.0%
ene 2024
-0.1%
-0.3%
dic 2023
-0.3%
-0.4%
nov 2023
-0.2%
-0.2%
oct 2023
0.0%
0.0%
sept 2023
0.0%
0.3%
ago 2023
0.3%
0.1%
jul 2023
0.2%
0.2%
jun 2023
0.2%
0.1%
may 2023
0.0%
0.1%
abr 2023
0.1%
0.1%
mar 2023
0.1%
0.2%
feb 2023
0.1%
0.2%
ene 2023
0.0%
0.0%
dic 2022
0.0%
-0.1%
nov 2022
-0.3%
-0.4%
oct 2022
-0.3%
-0.2%
sept 2022
-0.2%
-0.1%
ago 2022
-0.3%
0.1%
jul 2022
0.0%
-0.1%
jun 2022
-0.1%
0.3%
may 2022
0.4%
0.3%
abr 2022
0.2%
0.8%
mar 2022
0.8%
0.8%
feb 2022
1.0%
1.3%
ene 2022
1.1%
1.0%
dic 2021
1.0%
1.0%
nov 2021
1.1%
0.9%
oct 2021
0.9%
1.3%
sept 2021
1.3%
2.7%
ago 2021
2.9%
4.2%
jul 2021
3.6%
4.8%
jun 2021
4.8%
3.6%
may 2021
3.6%
1.5%
abr 2021
1.5%
-1.5%
mar 2021
-1.5%
-1.7%
feb 2021
-1.6%
-1.4%
ene 2021
-1.7%
1.0%
dic 2020
1.0%
4.5%
