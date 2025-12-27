Calendario económico
Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)
|Media
|0.2%
|
0.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
0.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El PIB 3m/3m muestra el valor de todos los bienes y servicios producidos en el Reino Unido, en los 3 meses reportados en comparación con el periodo similar anterior. El cálculo del PIB también abarca el gasto en bienes manufacturados y servicios prestados. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)".
