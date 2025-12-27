CalendarioSecciones

Índice de Precios al Productor (IPP) Productos Acabados en el Reino Unido a/a (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Precios
Baja 3.6% 1.6%
1.5%
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
3.3%
3.6%
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice Básico de Precios al Productor de Productos Acabados (IPP) a/a muestra el cambio en el monto recibido por los fabricantes británicos de la venta de productos en los mercados nacionales y extranjeros, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

Además del coste de producción, que incluye los costes de mano de obra, materias primas, energía y mantenimiento de la empresa, el precio de venta también incluye el margen de ganancia del fabricante, los intereses sobre los préstamos, el mantenimiento de las instalaciones y edificios y los costes de alquiler. Todos los números del índice excluyen el IVA, pero incluyen los impuestos especiales sobre los cigarrillos, el tabaco manufacturado, el alcohol y los productos derivados del petróleo.

Los alimentos, el alcohol, el tabaco y los productos derivados del petróleo son excluidos del cálculo del indicador debido a su alta volatilidad. Los otros productos se dividen en varios grupos principales:

  • Ropa, textiles y pieles;
  • Papel e impresión
  • Productos químicos y farmacéuticos
  • Metales, maquinaria y equipamiento
  • Computadoras, componentes eléctricos y productos ópticos
  • Equipamiento de transporte
  • Otros productos manufacturados

Las mercancías de estas categorías se agrupan en una cesta. Los precios de los productos acabados se obtienen a partir de una encuesta mensual realizada a los fabricantes. El índice se calcula sobre una base ponderada en relación con un periodo básico, establecido actualmente en 2010. El nivel de referencia de 2010 se establece en 100. Los pesos se ajustan cada cinco años.

El IPP de Productos Acabados muestra los precios finales de los bienes y caracteriza la inflación desde la perspectiva del fabricante. Por lo tanto, es ligeramente superior a los datos de inflación del consumidor. El aumento del índice generalmente se considera positivo para las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor (IPP) Productos Acabados en el Reino Unido a/a (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
3.6%
1.6%
1.5%
dic 2024
1.5%
1.6%
1.6%
nov 2024
1.6%
1.6%
1.6%
oct 2024
1.7%
1.5%
1.4%
sept 2024
1.4%
1.6%
1.3%
ago 2024
1.3%
1.0%
jul 2024
1.0%
1.1%
jun 2024
1.1%
1.4%
1.0%
may 2024
1.0%
-0.1%
0.3%
abr 2024
0.2%
0.1%
mar 2024
0.1%
1.3%
0.2%
feb 2024
0.3%
-0.6%
-0.3%
ene 2024
-0.4%
0.6%
0.0%
dic 2023
0.1%
0.7%
0.2%
nov 2023
0.2%
-0.6%
0.4%
oct 2023
0.2%
-0.2%
0.8%
sept 2023
0.7%
2.2%
1.5%
ago 2023
1.6%
2.3%
2.2%
jul 2023
2.3%
1.6%
3.1%
jun 2023
3.0%
2.8%
3.9%
may 2023
4.1%
4.7%
6.0%
abr 2023
6.0%
7.3%
8.3%
mar 2023
8.5%
9.2%
10.2%
feb 2023
10.4%
9.9%
11.2%
ene 2023
11.1%
11.9%
12.0%
dic 2022
12.4%
13.9%
13.0%
oct 2022
13.3%
14.0%
14.4%
sept 2022
14.0%
12.7%
13.9%
ago 2022
13.7%
13.9%
14.4%
jul 2022
14.6%
15.9%
14.9%
jun 2022
15.2%
15.5%
15.0%
may 2022
14.8%
13.7%
13.9%
abr 2022
13.0%
12.7%
11.8%
mar 2022
12.0%
10.6%
9.9%
feb 2022
9.9%
10.0%
9.5%
ene 2022
9.3%
9.0%
8.6%
dic 2021
8.7%
8.6%
8.2%
nov 2021
7.9%
7.1%
7.1%
oct 2021
6.5%
6.5%
6.0%
sept 2021
5.9%
5.8%
5.4%
ago 2021
5.3%
4.0%
4.2%
jul 2021
3.9%
2.9%
3.1%
jun 2021
2.7%
3.2%
2.3%
may 2021
2.7%
2.9%
2.5%
abr 2021
2.5%
1.8%
2.0%
mar 2021
1.7%
1.3%
1.7%
feb 2021
1.4%
1.4%
1.5%
ene 2021
1.4%
1.4%
1.1%
dic 2020
1.2%
1.1%
1.0%
nov 2020
0.9%
0.7%
0.7%
