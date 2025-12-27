El Índice de Precios al Consumidor del Reino Unido incluyendo los Costes de las Viviendas de Propietarios Ocupantes (IPCH) m/m muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El índice evalúa una cesta de varios grupos de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. En contraste con el índice de precios al consumidor, el CPIH incluye los costes de la vivienda de los propietarios ocupantes. El IPC es uno de los indicadores clave del sentimiento del consumidor y la inflación nacional. El crecimiento del IPC puede considerarse positivo para las cotizaciones de la libra.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor del Reino Unido incluyendo los Costes de las Viviendas de Propietarios Ocupantes (IPCH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).