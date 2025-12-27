El Índice de Precios Minoristas a/a muestra el cambio en el precio de los bienes y servicios para representar el gasto de los hogares en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior.

Se trata de una medida de la inflación nacional, evaluada en función de la cesta de bienes de consumo. La cesta incluye comida, ropa, combustible de motor y otros bienes y servicios.

La cesta de bienes y servicios se revisa al menos una vez al año para mostrar los patrones económicos, tecnológicos y culturales reales. A los cambios en los precios de cada artículo de la lista se le aplican pesos fijos (la influencia de los elementos de la cesta en el índice final refleja su importancia para el presupuesto de un hogar típico). Si una determinada marca de productos desaparece de la oferta de las tiendas, se elige la marca más cercana en términos de precio y calidad para preservar la representatividad.

A diferencia del Índice de Precios al Consumidor, que solo incluye el coste de la renta de la vivienda, el Índice de Precios Minoristas incluye los siguientes costes relacionados con la vivienda: impuestos, depreciación de la vivienda, seguro de construcción, renta de terrenos y otros costes derivados de la compra de viviendas. El pago de intereses hipotecarios también se incluye en el cálculo del índice. Por lo tanto, la dinámica del índice depende en gran medida de la situación en el mercado de la vivienda y del estado del sector hipotecario.

Asimismo, el Índice de Precios Minoristas se diferencia del Índice de Precios al Consumidor en la fórmula matemática utilizada: en el IPM se usa la media aritmética entre el precio anterior y el nuevo, mientras que el IPC se calcula como una media geométrica. Como resultado, el índice siempre produce mayores cifras de inflación: en la práctica, este crece anualmente en un promedio de 1.2 puntos porcentuales más que el IPC.

El aumento del índice de precios minoristas apunta a un crecimiento inflacionario en el país. Este hecho podría influir positivamente en las cotizaciones de la libra esterlina.

