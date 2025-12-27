Calendario económico
Inversión Empresarial en el Reino Unido t/t (United Kingdom Business Investment q/q)
|Media
|3.9%
|-3.2%
|
-3.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|1.1%
|
3.9%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Inversión Empresarial t/t muestra el cambio en el valor total de los gastos de capital de las empresas en el sector privado, en el trimestre reportado en comparación con el anterior. El cálculo del indicador refleja la inversión en activos no financieros:
- viviendas (edificios residenciales),
- equipos de transporte (aviones, trenes, automóviles, etc.),
- otros tipos de maquinaria (equipo eléctrico),
- edificios no residenciales,
- activos cultivados (como ganado y viñedos),
- activos intangibles (productos de propiedad intelectual).
El cálculo no incluye la inversión del gobierno central y local. Solo cubre la inversión neta de corporaciones privadas y públicas. La transferencia de activos no producidos (como la tierra) no está incluida en el informe.
El indicador se calcula con ayuda de una encuesta realizada a 24,500 empresas residentes en el Reino Unido. Las empresas son clasificadas por industria y se agrupan según el número de empleados. Las empresas con más de 300 empleados se incluyen en la encuesta de forma permanente. Los grupos de empresas con 20 - 49, 50 - 99, 100 - 299 empleados son seleccionados por rotación. Las empresas con menos de 20 empleados no están incluidas en la encuesta.
La inversión empresarial constituye una parte importante de la formación bruta de capital fijo (FBCF) utilizada en el cálculo del PIB. La participación de las inversiones comerciales en el cálculo del PIB es de aproximadamente el 9%, por lo tanto, un cambio en el valor del indicador puede afectar las cifras finales del PIB.
El aumento de la inversión empresarial es un indicador líder del crecimiento de la producción. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión Empresarial en el Reino Unido t/t (United Kingdom Business Investment q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
