El Índice de Confianza del Consumidor de la GfK es un indicador avanzado que muestra la confianza del consumidor en el desarrollo económico del Reino Unido. El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a unos dos mil participantes. Un valor superior al esperado puede considerarse positivo para las cotizaciones de la libra, mientras que un valor inferior generalmente se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza del Consumidor de Reino Unido de la GfK (GfK United Kingdom Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).