El Registro de Nuevos Automóviles a/a muestra los cambios en el número de vehículos de pasajeros recién registrados en el Reino Unido, en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. El cuarto día hábil de cada mes, la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMTT) publica los datos sobre los nuevos registros del mes pasado. Hay datos por separado disponibles según el tipo de vehículo, el fabricante y la región.
Los datos para el cálculo del informe son recopilados por las autoridades reguladoras locales y las compañías de seguros. El informe solo incluye los automóviles nuevos matriculados por primera vez. Cualquier automóvil que ya haya sido registrado previamente en el país o en el extranjero queda excluido del informe. Por consiguiente, los datos del registro muestran las ventas de automóviles de manera directa.
El indicador de crecimiento muestra el aumento del consumo, así como una situación económica favorable en el país. No obstante, la venta y el registro de automóviles también pueden verse afectados por factores no económicos, como el endurecimiento de las normas ambientales. Por consiguiente, el efecto del indicador en las cotizaciones de las divisas es limitado. En general, los valores superiores a los esperados pueden tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra esterlina.
