El PIB m/m muestra el valor de todos los bienes y servicios producidos en el Reino Unido, en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El cálculo del PIB también abarca el gasto en bienes manufacturados y servicios prestados. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).