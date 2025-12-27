CalendarioSecciones

Registro de Nuevos Automóviles de Reino Unido m/m (United Kingdom New Car Registrations m/m)

Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
Negocios
-53.7%
Anterior
Anterior
El Registro de Nuevos Automóviles m/m muestra los cambios en el número de vehículos de pasajeros recién registrados en el Reino Unido, en el mes actual en comparación con el mes anterior. El cuarto día hábil de cada mes, la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMTT) publica los datos sobre los nuevos registros del mes pasado. Hay datos por separado disponibles según el tipo de vehículo, el fabricante y la región.

Los datos para el cálculo del informe son recopilados por las autoridades reguladoras locales y las compañías de seguros. El informe solo incluye los automóviles nuevos matriculados por primera vez. Cualquier automóvil que ya haya sido registrado previamente en el país o en el extranjero queda excluido del informe. Por consiguiente, los datos del registro muestran las ventas de automóviles de manera directa.

El indicador de crecimiento muestra el aumento del consumo, así como una situación económica favorable en el país. No obstante, la venta y el registro de automóviles también pueden verse afectados por factores no económicos, como el endurecimiento de las normas ambientales. Por consiguiente, el efecto del indicador en las cotizaciones de las divisas es limitado. En general, los valores superiores a los esperados pueden tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Registro de Nuevos Automóviles de Reino Unido m/m (United Kingdom New Car Registrations m/m)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
-53.7%
oct 2025
-53.7%
277.4%
sept 2025
277.4%
-40.8%
ago 2025
-40.8%
-26.7%
jul 2025
-26.7%
27.5%
jun 2025
27.5%
24.7%
may 2025
24.7%
-66.3%
abr 2025
-66.3%
324.8%
mar 2025
324.8%
-39.7%
feb 2025
-39.7%
-1.0%
ene 2025
-1.0%
-8.3%
dic 2024
-8.3%
6.5%
nov 2024
6.5%
-47.6%
oct 2024
-47.6%
225.4%
sept 2024
225.4%
-42.7%
ago 2024
-42.7%
-17.7%
jul 2024
-17.7%
21.4%
jun 2024
21.4%
10.0%
may 2024
10.0%
-57.7%
abr 2024
-57.7%
274.4%
mar 2024
274.4%
-40.6%
feb 2024
-40.6%
1.3%
ene 2024
1.3%
-9.9%
dic 2023
-9.9%
2.0%
nov 2023
2.0%
-43.7%
oct 2023
-43.7%
218.3%
sept 2023
218.3%
-41.0%
ago 2023
-41.0%
8.2%
jul 2023
8.2%
22.1%
jun 2023
22.1%
9.2%
may 2023
9.2%
-53.8%
abr 2023
-53.8%
286.6%
mar 2023
286.6%
-43.6%
feb 2023
-43.6%
2.7%
ene 2023
2.7%
-10.1%
dic 2022
-10.1%
6.4%
nov 2022
6.4%
-40.4%
oct 2022
-40.4%
227.2%
sept 2022
227.2%
-38.6%
ago 2022
-38.6%
-20.4%
jul 2022
-20.4%
13.3%
jun 2022
13.3%
4.4%
may 2022
4.4%
-51.1%
abr 2022
-51.1%
312.7%
mar 2022
312.7%
-48.7%
feb 2022
-48.7%
6.0%
ene 2022
6.0%
-6.1%
dic 2021
-6.1%
8.9%
nov 2021
8.9%
-50.6%
oct 2021
-50.6%
216.5%
1234
