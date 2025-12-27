CalendarioSecciones

Tasa de Desempleo del Reino Unido (United Kingdom Unemployment Rate)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Laboral
Media 4.8% 4.3%
4.7%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
La tasa de desempleo refleja la proporción de residentes actualmente desempleados entre la población total activa civil, y se representa como un porcentaje del número total de población en edad de trabajar. Los desempleados se definen como personas a partir de 16 años, que:

  • han estado buscando activamente trabajo en las últimas cuatro semanas y pueden comenzar a trabajar en las próximas dos semanas;
  • han encontrado trabajo y están listos para comenzar a trabajar en las próximas dos semanas.

El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a la población activa, y llevada a cabo regularmente por parte de la agencia correspondiente. Mensualmente se publica un boletín estadístico sobre el mercado laboral. El formulario del informe detallado detalla la tasa de desempleo general en el Reino Unido, así como estadísticas clasificadas por sexo, edad y duración del periodo de desempleo.

La tasa de desempleo del Reino Unido se encuentra entre los indicadores más importantes de la salud de la economía nacional. Las agencias estatales usan estos datos para gestionar la macroeconomía y el mercado laboral. El desempleo indica la complejidad de la situación social. Los datos sobre el desempleo se ofrecen a una serie de organizaciones internacionales, incluido el Banco Central Europeo.

La tasa de desempleo no debe mezclarse con el indicador de solicitudes del subsidio de desempleo del Reino Unido. Algunos desempleados no son elegibles para recibir subsidios o no los reclaman, por lo que las autoridades analizan los datos de la encuesta estadística.

El crecimiento del desempleo indica problemas en la economía nacional y el mercado laboral. Por lo tanto, el crecimiento del valor puede afectar negativamente a las cotizaciones de la libra.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo del Reino Unido (United Kingdom Unemployment Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
ago 2025
4.8%
4.3%
4.7%
may 2025
4.7%
4.3%
4.6%
abr 2025
4.6%
4.2%
4.5%
ene 2025
4.4%
4.2%
4.4%
dic 2024
4.4%
4.2%
4.4%
oct 2024
4.3%
4.2%
4.3%
sept 2024
4.3%
3.7%
4.0%
ago 2024
4.0%
4.1%
jul 2024
4.1%
4.2%
jun 2024
4.2%
4.6%
4.4%
may 2024
4.4%
4.4%
abr 2024
4.4%
3.8%
4.3%
mar 2024
4.3%
4.2%
feb 2024
4.2%
4.2%
4.0%
ene 2024
3.9%
4.2%
3.8%
dic 2023
3.8%
3.9%
nov 2023
4.2%
4.2%
oct 2023
4.2%
4.2%
sept 2023
4.2%
4.2%
4.2%
ago 2023
4.2%
4.4%
4.3%
jul 2023
4.3%
4.4%
4.2%
jun 2023
4.2%
4.0%
4.0%
may 2023
4.0%
3.8%
3.8%
abr 2023
3.8%
4.0%
3.9%
mar 2023
3.9%
3.8%
3.8%
feb 2023
3.8%
3.7%
3.7%
ene 2023
3.7%
3.7%
3.7%
dic 2022
3.7%
3.7%
3.7%
nov 2022
3.7%
3.8%
3.7%
oct 2022
3.7%
3.6%
3.6%
sept 2022
3.6%
3.3%
3.5%
ago 2022
3.5%
3.5%
3.6%
jul 2022
3.6%
3.8%
3.8%
jun 2022
3.8%
3.9%
3.8%
may 2022
3.8%
3.8%
3.8%
abr 2022
3.8%
3.6%
3.7%
mar 2022
3.7%
3.6%
3.8%
feb 2022
3.8%
3.8%
3.9%
ene 2022
3.9%
4.0%
4.1%
dic 2021
4.1%
4.0%
4.1%
nov 2021
4.1%
4.0%
4.2%
oct 2021
4.2%
4.1%
4.3%
sept 2021
4.3%
4.4%
4.5%
ago 2021
4.5%
4.5%
4.6%
jul 2021
4.6%
4.7%
4.7%
jun 2021
4.7%
4.8%
4.8%
may 2021
4.8%
4.6%
4.8%
abr 2021
4.7%
4.7%
4.8%
mar 2021
4.8%
4.8%
4.9%
feb 2021
4.9%
5.0%
5.0%
