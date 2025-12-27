La tasa de desempleo refleja la proporción de residentes actualmente desempleados entre la población total activa civil, y se representa como un porcentaje del número total de población en edad de trabajar. Los desempleados se definen como personas a partir de 16 años, que:

han estado buscando activamente trabajo en las últimas cuatro semanas y pueden comenzar a trabajar en las próximas dos semanas;

han encontrado trabajo y están listos para comenzar a trabajar en las próximas dos semanas.

El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a la población activa, y llevada a cabo regularmente por parte de la agencia correspondiente. Mensualmente se publica un boletín estadístico sobre el mercado laboral. El formulario del informe detallado detalla la tasa de desempleo general en el Reino Unido, así como estadísticas clasificadas por sexo, edad y duración del periodo de desempleo.

La tasa de desempleo del Reino Unido se encuentra entre los indicadores más importantes de la salud de la economía nacional. Las agencias estatales usan estos datos para gestionar la macroeconomía y el mercado laboral. El desempleo indica la complejidad de la situación social. Los datos sobre el desempleo se ofrecen a una serie de organizaciones internacionales, incluido el Banco Central Europeo.

La tasa de desempleo no debe mezclarse con el indicador de solicitudes del subsidio de desempleo del Reino Unido. Algunos desempleados no son elegibles para recibir subsidios o no los reclaman, por lo que las autoridades analizan los datos de la encuesta estadística.

El crecimiento del desempleo indica problemas en la economía nacional y el mercado laboral. Por lo tanto, el crecimiento del valor puede afectar negativamente a las cotizaciones de la libra.

Gráfico de los últimos valores: