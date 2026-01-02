Calendario económico
Housing Equity Withdrawal del Banco de Inglaterra t/t (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|Baja
|£-16.118 B
|£-8.283 B
|
£-4.909 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|£-9.949 B
|
£-16.118 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Préstamos Garantizados por Hipotecas del BoE t/t muestra el cambio en el valor de los préstamos asegurados en el hogar, no usados para compras o mejoras en el hogar. En otras palabras, el retiro del capital vivienda (o retiro de la hipoteca) ocurre cuando el volumen de préstamos asegurados en el hogar crece más que la cantidad invertida en la vivienda. El indicador se calcula para el trimestre reportado en comparación con el anterior.
Por lo tanto, se tratan como fondos adicionales que pueden reinvertirse o gastarse para otros fines, y así aumentar el gasto del consumidor. De esta forma, el indicador de Préstamos Garantizados por Hipotecas se relaciona estrechamente con el consumo. Los analistas ven el aumento de los préstamos como un indicador principal del crecimiento en las ventas minoristas y los indicadores de actividad del consumidor, y por lo tanto del crecimiento inflacionario.
Así, los Préstamos Garantizados por Hipotecas pueden ser considerados como positivos para las cotizaciones de la libra esterlina.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Housing Equity Withdrawal del Banco de Inglaterra t/t (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress