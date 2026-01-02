Los Préstamos Garantizados por Hipotecas del BoE t/t muestra el cambio en el valor de los préstamos asegurados en el hogar, no usados para compras o mejoras en el hogar. En otras palabras, el retiro del capital vivienda (o retiro de la hipoteca) ocurre cuando el volumen de préstamos asegurados en el hogar crece más que la cantidad invertida en la vivienda. El indicador se calcula para el trimestre reportado en comparación con el anterior.

Por lo tanto, se tratan como fondos adicionales que pueden reinvertirse o gastarse para otros fines, y así aumentar el gasto del consumidor. De esta forma, el indicador de Préstamos Garantizados por Hipotecas se relaciona estrechamente con el consumo. Los analistas ven el aumento de los préstamos como un indicador principal del crecimiento en las ventas minoristas y los indicadores de actividad del consumidor, y por lo tanto del crecimiento inflacionario.

Así, los Préstamos Garantizados por Hipotecas pueden ser considerados como positivos para las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: