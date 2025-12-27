Calendario económico
Índice de Precios Inmobiliarios en el Reino Unido a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Baja
|2.6%
|3.1%
|
3.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|1.4%
|
2.6%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios Inmobiliarios a/a mide los cambios en el valor promedio de las propiedades residenciales en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre las transacciones relacionadas con las propiedades residenciales se reúne usando los registros de tierras estatales y las estadísticas de los prestamistas hipotecarios más grandes del Reino Unido.
El cálculo del índice se basa en los precios pagados por individuos por la adquisición de casas. Los siguientes registros están excluidos de los cálculos:
- Transacciones comerciales
- Ventas no realizadas por el valor de mercado completo
- Refinanciación de las hipotecas existentes
- Venta de una participación en una propiedad
- Transferencias realizadas por medio de un obsequio, con una orden de compra obligatoria o ante una corte de orden
- Otras transacciones por un valor de mercado no completo
El conjunto de datos recopilados que contiene el precio de venta de la propiedad no tiene en cuenta las características físicas de las casas (tipo de propiedad, tamaño, ubicación y categoría de mercado). Por lo tanto, en el cálculo del índice se usan la regresión hedónica y el ajuste mixto. Además, el índice se ajusta estacionalmente (puesto que el mercado inmobiliario es muy sensible a los cambios estacionales).
El índice caracteriza el estado del mercado inmobiliario. Debido a los ajustes estacionales, el cambio del Índice de Precios Inmobiliarios muestra una inflación casi pura en el mercado de la propiedad en Reino Unido. La subida de los precios de la vivienda es un factor favorable para la economía nacional, ya que indica un aumento en la inflación de la libra esterlina. El aumento del índice generalmente se considera positivo para las cotizaciones de la libra esterlina.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios Inmobiliarios en el Reino Unido a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
