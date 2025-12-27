CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Precios Inmobiliarios en el Reino Unido a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Vivienda
Baja 2.6% 3.1%
3.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
1.4%
2.6%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Precios Inmobiliarios a/a mide los cambios en el valor promedio de las propiedades residenciales en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre las transacciones relacionadas con las propiedades residenciales se reúne usando los registros de tierras estatales y las estadísticas de los prestamistas hipotecarios más grandes del Reino Unido.

El cálculo del índice se basa en los precios pagados por individuos por la adquisición de casas. Los siguientes registros están excluidos de los cálculos:

  • Transacciones comerciales
  • Ventas no realizadas por el valor de mercado completo
  • Refinanciación de las hipotecas existentes
  • Venta de una participación en una propiedad
  • Transferencias realizadas por medio de un obsequio, con una orden de compra obligatoria o ante una corte de orden
  • Otras transacciones por un valor de mercado no completo

El conjunto de datos recopilados que contiene el precio de venta de la propiedad no tiene en cuenta las características físicas de las casas (tipo de propiedad, tamaño, ubicación y categoría de mercado). Por lo tanto, en el cálculo del índice se usan la regresión hedónica y el ajuste mixto. Además, el índice se ajusta estacionalmente (puesto que el mercado inmobiliario es muy sensible a los cambios estacionales).

El índice caracteriza el estado del mercado inmobiliario. Debido a los ajustes estacionales, el cambio del Índice de Precios Inmobiliarios muestra una inflación casi pura en el mercado de la propiedad en Reino Unido. La subida de los precios de la vivienda es un factor favorable para la economía nacional, ya que indica un aumento en la inflación de la libra esterlina. El aumento del índice generalmente se considera positivo para las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios Inmobiliarios en el Reino Unido a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
2.6%
3.1%
3.1%
ago 2025
3.0%
3.1%
3.2%
jul 2025
2.8%
2.7%
3.6%
jun 2025
3.7%
4.4%
2.7%
may 2025
3.9%
3.7%
3.6%
abr 2025
3.5%
4.2%
7.0%
feb 2025
5.4%
4.7%
4.8%
dic 2024
4.6%
3.8%
3.9%
nov 2024
3.3%
5.1%
3.0%
oct 2024
3.4%
4.7%
2.8%
ago 2024
2.8%
2.2%
jul 2024
2.2%
3.5%
2.7%
jun 2024
2.7%
2.2%
may 2024
2.2%
1.9%
1.3%
abr 2024
1.1%
0.4%
0.9%
mar 2024
1.8%
-0.2%
feb 2024
-0.2%
-1.3%
ene 2024
-0.6%
-2.0%
-1.4%
dic 2023
-1.4%
-2.1%
2.3%
nov 2023
-2.1%
-0.8%
1.3%
oct 2023
-1.2%
0.7%
0.6%
sept 2023
-0.1%
0.2%
0.8%
ago 2023
0.2%
0.3%
0.7%
jul 2023
0.6%
0.5%
1.9%
jun 2023
1.7%
0.0%
1.8%
may 2023
1.9%
1.1%
3.2%
abr 2023
3.5%
2.5%
4.1%
mar 2023
4.1%
7.6%
5.8%
feb 2023
5.5%
9.3%
6.5%
ene 2023
6.3%
10.9%
9.3%
dic 2022
9.8%
11.2%
10.6%
nov 2022
10.3%
12.2%
12.4%
oct 2022
12.6%
12.5%
9.9%
sept 2022
9.5%
14.5%
13.1%
ago 2022
13.6%
13.1%
16.0%
jul 2022
15.5%
10.2%
7.8%
jun 2022
7.8%
12.5%
12.8%
may 2022
12.8%
10.8%
11.9%
abr 2022
12.4%
9.7%
9.7%
mar 2022
9.8%
9.7%
11.3%
feb 2022
10.9%
9.3%
10.2%
ene 2022
9.6%
9.9%
10.0%
nov 2021
10.0%
10.2%
9.8%
oct 2021
10.2%
10.1%
12.3%
sept 2021
11.8%
9.4%
10.2%
ago 2021
10.6%
9.8%
8.5%
jul 2021
8.0%
11.8%
13.1%
jun 2021
13.2%
9.5%
9.8%
may 2021
10.0%
9.6%
9.6%
abr 2021
8.9%
9.5%
9.9%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración