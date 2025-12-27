El Índice de Precios Inmobiliarios a/a mide los cambios en el valor promedio de las propiedades residenciales en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre las transacciones relacionadas con las propiedades residenciales se reúne usando los registros de tierras estatales y las estadísticas de los prestamistas hipotecarios más grandes del Reino Unido.

El cálculo del índice se basa en los precios pagados por individuos por la adquisición de casas. Los siguientes registros están excluidos de los cálculos:

Transacciones comerciales

Ventas no realizadas por el valor de mercado completo

Refinanciación de las hipotecas existentes

Venta de una participación en una propiedad

Transferencias realizadas por medio de un obsequio, con una orden de compra obligatoria o ante una corte de orden

Otras transacciones por un valor de mercado no completo

El conjunto de datos recopilados que contiene el precio de venta de la propiedad no tiene en cuenta las características físicas de las casas (tipo de propiedad, tamaño, ubicación y categoría de mercado). Por lo tanto, en el cálculo del índice se usan la regresión hedónica y el ajuste mixto. Además, el índice se ajusta estacionalmente (puesto que el mercado inmobiliario es muy sensible a los cambios estacionales).

El índice caracteriza el estado del mercado inmobiliario. Debido a los ajustes estacionales, el cambio del Índice de Precios Inmobiliarios muestra una inflación casi pura en el mercado de la propiedad en Reino Unido. La subida de los precios de la vivienda es un factor favorable para la economía nacional, ya que indica un aumento en la inflación de la libra esterlina. El aumento del índice generalmente se considera positivo para las cotizaciones de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: