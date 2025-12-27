CalendarioSecciones

Ventas Minoristas de Reino Unido a/a (United Kingdom Retail Sales y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Consumidor
Media 1.5% 2.5%
0.7%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
2.0%
1.5%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las Ventas Minoristas a/a muestran el cambio en el valor de los productos minoristas vendidos en el Reino Unido para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo se basa en una encuesta que representa 5,000 negocios minoristas.

El cuestionario reúne datos sobre toda la facturación minorista del país, incluidas las tiendas individuales, los mercados, las ventas puerta a puerta y las telefónicas. Una pregunta separada se refiere a la cantidad total de ventas minoristas realizadas en línea.

Las estadísticas de ventas minoristas incluyen el coste de alimentos, ropa, zapatos, artículos para el hogar, etc. El indicador considera por separado las ventas minoristas no realizadas en tiendas (puerta a puerta, puestos, ventas por Internet, etc.). No se incluyen los servicios: vacaciones, tarifas aéreas y billetes de tren, seguros, banca, etc. Usando los resultados de la encuesta, se calcula un índice ajustado estacionalmente. El índice se calcula en relación con el año base de 2013, con un nivel de referencia de 100. El cambio del índice de un mes a otro y de un año a otro se mide en tanto por ciento.

Este indicador es uno de los primeros indicadores en cuanto a efectividad de la política económica. Se usa a la hora de preparar informes nacionales (PIB, saldo de cuenta corriente, etc.). Las medidas de regulación económica se adoptan usando como base el Índice de Ventas Minoristas. En el cálculo del PIB, el Índice se utiliza para medir el gasto de consumo final de los hogares (cuando el PIB se mide usando el enfoque del gasto).

Siendo una medida de la actividad del consumidor, el crecimiento del índice de ventas minoristas puede afectar positivamente a las cotizaciones de la libra esterlina.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
1.5%
2.5%
0.7%
jul 2025
1.1%
2.1%
0.9%
jun 2025
1.7%
2.3%
-1.1%
may 2025
-1.3%
3.0%
5.0%
abr 2025
5.0%
1.0%
1.9%
ene 2025
1.0%
1.7%
2.8%
dic 2024
3.6%
1.9%
0.0%
nov 2024
0.5%
2.0%
2.0%
oct 2024
2.4%
1.1%
3.9%
sept 2024
3.9%
0.2%
2.3%
ago 2024
2.5%
-0.1%
1.5%
jul 2024
1.4%
-0.2%
jun 2024
-0.2%
-0.1%
1.7%
may 2024
1.3%
-0.2%
-2.3%
abr 2024
-2.7%
-0.2%
0.4%
mar 2024
0.8%
-0.5%
-0.3%
feb 2024
-0.4%
-0.4%
0.5%
ene 2024
0.7%
-1.4%
-2.4%
dic 2023
-2.4%
-0.9%
0.2%
nov 2023
0.1%
-2.2%
-2.5%
oct 2023
-2.7%
-2.5%
-1.3%
sept 2023
-1.0%
-2.9%
-1.3%
ago 2023
-1.4%
-3.3%
-3.1%
jul 2023
-3.2%
-3.7%
-1.6%
jun 2023
-1.0%
-4.1%
-2.3%
may 2023
-2.1%
-4.4%
-3.4%
abr 2023
-3.0%
-4.5%
-3.9%
mar 2023
-3.1%
-4.5%
-3.3%
feb 2023
-3.5%
-4.3%
-5.2%
ene 2023
-5.1%
1.8%
-6.1%
dic 2022
-5.8%
2.3%
-5.7%
nov 2022
-5.9%
2.7%
-5.9%
oct 2022
-6.1%
2.9%
-6.8%
sept 2022
-6.9%
3.1%
-5.6%
ago 2022
-5.4%
3.4%
-3.2%
jul 2022
-3.4%
3.6%
-6.1%
jun 2022
-5.8%
4.0%
-4.7%
may 2022
-4.7%
4.3%
-5.7%
abr 2022
-4.9%
4.5%
1.3%
mar 2022
0.9%
4.4%
7.2%
feb 2022
7.0%
3.9%
9.4%
ene 2022
9.1%
3.3%
-1.7%
dic 2021
-0.9%
4.2%
4.3%
nov 2021
4.7%
-6.9%
-1.5%
oct 2021
-1.3%
-16.2%
-0.6%
sept 2021
-1.3%
-14.9%
-0.2%
ago 2021
0.0%
7.3%
1.9%
jul 2021
2.4%
1.7%
9.2%
jun 2021
9.7%
33.4%
24.6%
may 2021
24.6%
46.2%
42.4%
