Calendario económico
Requerimiento de Fondos para el Sector Público de Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)
|Baja
|£-10.862 B
|£4.615 B
|
£10.201 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|£10.266 B
|
£-10.862 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Requerimiento de Fondos para el Sector Público muestra la cantidad de dinero que el gobierno debe pedir prestado para mantener sus compromisos financieros. El dinero en efectivo debe ser recaudado de los mercados financieros o tomado de las reservas de efectivo. Esta suma puede estar próxima a la deuda del sector público para el mismo periodo, pero existen algunas transacciones (como los préstamos al sector privado y otros) que no contribuyen al endeudamiento.
El sector público del Reino Unido se compone de cinco subsectores:
- El Gobierno Central
- El gobierno local
- Las corporaciones públicas no financieras
- El Banco de Inglaterra
- Las corporaciones financieras públicas (o bancos del sector público, es decir, en la actualidad, solo el Royal Bank of Scotland (RBS)).
Las cifras de este informe no se ajustan a la inflación y se expresan en precios corrientes.
El indicador se calcula mensualmente, pero, debido a la volatilidad de los datos, el análisis de la información anual proporciona una imagen más clara del estado de los fondos públicos y las necisidades de dinero en efectivo.
El cambio en la necesidad de dinero en efectivo del sector público del Reino Unido normalmente no influye por sí mismo en las cotizaciones de la libra esterlina. Este indicador debe interpretarse de manera conjunta con otras variables.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Requerimiento de Fondos para el Sector Público de Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
