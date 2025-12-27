El Índice de Precios Inmobiliarios RICS es publicado por el Royal Institute of Chartered Surveyors. Muestra el cambio esperado en los precios de la vivienda en el Reino Unido y se considera uno de los indicadores principales de la inflación de los precios de la vivienda. La encuesta nacional abarca todas las regiones y consta de 19 preguntas relacionadas con los siguientes aspectos de la actividad del mercado:

El cambio en los precios promedio de alquiler de la vivienda y las compras durante los últimos tres meses

El cambio en las consultas del comprador y las nuevas instrucciones del vendedor durante el último mes

El cambio en las ventas acordadas durante el último mes

El cambio de precio esperado en los próximos 3 meses, 12 meses y 5 años

El cambio en el número de casas no vendidas

El cambio en la renta de demanda y oferta en los últimos 3 meses

El cambio de precio esperado de los alquileres durante los próximos 3 meses, 12 meses y 5 años

Una estimación de los niveles de precios actuales (muy caro, costoso, justo, barato, muy barato)

Todas las estimaciones se ofrecen en términos relativos, en lugar de absolutos (los precios están aumentando/aumentarán, disminuirán o se mantendrán iguales).

Los datos del saldo neto pueden oscilar entre -100 y 100. Un saldo positivo indica el crecimiento del mercado de la vivienda y puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra esterlina. Una cifra negativa indica que la mayoría de los encuestados valora negativamente las tendencias inflacionarias actuales.

El gobierno británico, el Banco de Inglaterra y otras estructuras clave usan los resultados de la encuesta como un indicador de las actuales y futuras condiciones de venta y alquiler de viviendas en el Reino Unido. Es monitoreado de cerca tanto por analistas de mercado como por inversores.

