Índice de Precios Inmobiliarios RICS de Reino Unido (RICS United Kingdom House Price Balance)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
RICS
Sector:
Vivienda
Media -16.0% -29.9%
-19.0%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-35.3%
-16.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios Inmobiliarios RICS es publicado por el Royal Institute of Chartered Surveyors. Muestra el cambio esperado en los precios de la vivienda en el Reino Unido y se considera uno de los indicadores principales de la inflación de los precios de la vivienda. La encuesta nacional abarca todas las regiones y consta de 19 preguntas relacionadas con los siguientes aspectos de la actividad del mercado:

  • El cambio en los precios promedio de alquiler de la vivienda y las compras durante los últimos tres meses
  • El cambio en las consultas del comprador y las nuevas instrucciones del vendedor durante el último mes
  • El cambio en las ventas acordadas durante el último mes
  • El cambio de precio esperado en los próximos 3 meses, 12 meses y 5 años
  • El cambio en el número de casas no vendidas
  • El cambio en la renta de demanda y oferta en los últimos 3 meses
  • El cambio de precio esperado de los alquileres durante los próximos 3 meses, 12 meses y 5 años
  • Una estimación de los niveles de precios actuales (muy caro, costoso, justo, barato, muy barato)

Todas las estimaciones se ofrecen en términos relativos, en lugar de absolutos (los precios están aumentando/aumentarán, disminuirán o se mantendrán iguales).

Los datos del saldo neto pueden oscilar entre -100 y 100. Un saldo positivo indica el crecimiento del mercado de la vivienda y puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de la libra esterlina. Una cifra negativa indica que la mayoría de los encuestados valora negativamente las tendencias inflacionarias actuales.

El gobierno británico, el Banco de Inglaterra y otras estructuras clave usan los resultados de la encuesta como un indicador de las actuales y futuras condiciones de venta y alquiler de viviendas en el Reino Unido. Es monitoreado de cerca tanto por analistas de mercado como por inversores.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios Inmobiliarios RICS de Reino Unido (RICS United Kingdom House Price Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-16.0%
-29.9%
-19.0%
oct 2025
-19.0%
-7.3%
-15.0%
sept 2025
-15.0%
-19.0%
ago 2025
-19.0%
-4.2%
-13.0%
jul 2025
-13.0%
-7.6%
-7.0%
jun 2025
-7.0%
-16.4%
-8.0%
may 2025
-8.0%
-26.6%
-39.0%
abr 2025
-39.0%
-2.9%
2.0%
mar 2025
2.0%
2.0%
11.0%
feb 2025
11.0%
15.8%
22.0%
ene 2025
22.0%
26.0%
28.0%
dic 2024
28.0%
21.3%
25.0%
nov 2024
25.0%
-8.0%
16.0%
oct 2024
16.0%
7.0%
11.0%
sept 2024
11.0%
-1.9%
0.0%
ago 2024
1.0%
-24.0%
-18.0%
jul 2024
-19.0%
-2.2%
-17.0%
jun 2024
-17.0%
9.3%
-17.0%
may 2024
-17.0%
-1.4%
-7.0%
abr 2024
-5.0%
-3.1%
-5.0%
mar 2024
-4.0%
26.4%
-11.0%
feb 2024
-10.0%
-22.8%
-19.0%
ene 2024
-18.0%
-40.5%
-29.0%
dic 2023
-30.0%
27.2%
-40.0%
nov 2023
-43.0%
0.0%
-57.0%
oct 2023
-63.0%
-50.6%
-66.0%
sept 2023
-69.0%
-61.1%
-66.0%
ago 2023
-68.0%
-49.8%
-55.0%
jul 2023
-53.0%
-38.1%
-51.0%
jun 2023
-46.0%
-34.5%
-33.0%
may 2023
-30.0%
-41.1%
-43.0%
abr 2023
-39.0%
-45.6%
-43.0%
mar 2023
-43.0%
-38.0%
-45.0%
feb 2023
-48.0%
-44.7%
-41.0%
ene 2023
-47.0%
-33.6%
-36.0%
dic 2022
-42.0%
-31.8%
-22.0%
nov 2022
-25.0%
15.0%
3.0%
oct 2022
-2.0%
42.5%
29.0%
sept 2022
32.0%
58.3%
50.0%
ago 2022
53.0%
64.5%
53.0%
jul 2022
63.0%
69.6%
56.0%
jun 2022
65.0%
30.2%
64.0%
may 2022
73.0%
63.3%
73.0%
abr 2022
80.0%
77.5%
73.0%
mar 2022
74.0%
77.7%
81.0%
feb 2022
79.0%
72.5%
82.0%
ene 2022
74.0%
21.7%
77.0%
dic 2021
69.0%
71.4%
77.0%
nov 2021
71.0%
69.9%
75.0%
oct 2021
70.0%
47.2%
67.0%
