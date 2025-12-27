El Producto Interior Bruto a/a muestra el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos por todos los residentes del Reino Unido durante el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Existen tres enfoques para el cálculo del PIB: desde el punto de vista de la producción, en términos de ingresos recibidos y desde la perspectiva de los gastos incurridos.

El enfoque de la producción se basa en el cálculo del valor añadido (los costes provisionales se restan del valor total de los productos manufacturados).

El enfoque de los ingresos incluye la suma del valor añadido de cuatro componentes: la remuneración de los empleados, los impuestos sobre los productos y la producción menos los subsidios, el excedente de explotación bruto y otros ingresos.

El enfoque del gasto representa la suma de todos los gastos finales dentro de la economía. Esto incluye el gasto final en consumo, la formación bruta de capital y las exportaciones netas de bienes y servicios.

El cálculo de la libra esterlina incluye los tres enfoques. El Instituto Nacional de Estadística recopila los datos para el cálculo: los índices correspondientes (IPP, IPC, datos sobre las ventas minoristas, etc.), los datos sobre volúmenes de producción y construcción, las encuestas comerciales, los datos de fuentes administrativas, la información sobre ingresos, etc. Se usa un deflactor para separar el cambio real del PIB de los procesos inflacionarios. Los efectos estacionales pueden distorsionar significativamente los cambios del PBI a corto plazo, por eso, el indicador se ajusta estacionalmente.

El PIB es el indicador clave de la salud económica de Gran Bretaña. Su crecimiento indica que la economía se está expandiendo. Por lo tanto, el crecimiento del PIB puede influir positivamente en las cotizaciones de la libra esterlina.

