Índice de Precios al Consumidor de Reino Unido a/a (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Precios
Alta 3.8% 4.2%
3.8%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
4.4%
3.8%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a/a muestra el cambio en los precios de 700 bienes y servicios de consumo principales en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre los precios se reúne a partir de las encuestas telefónicas mensuales realizadas a 20,000 puntos de venta en 140 ubicaciones de todo el Reino Unido.

La cesta de bienes y servicios se revisa al menos una vez al año para mostrar los patrones económicos, tecnológicos y culturales reales. A los cambios en los precios de cada artículo de la lista se le aplican pesos fijos (la influencia de los elementos de la cesta en el índice final refleja su importancia para el presupuesto de un hogar típico). Si una determinada marca de productos desaparece de la oferta de las tiendas, se elige la marca más cercana en términos de precio y calidad para preservar la representatividad.

El cálculo del IPC no incluye los costes de vivienda de los propietarios ocupantes (impuestos, trabajos técnicos, mantenimiento) y las recaudaciones impositivas. No obstante, los pagos de servicios públicos, las reparaciones de casas pequeñas y el mantenimiento de los sistemas de servicios públicos se incluyen en el cálculo del índice.

El índice se ajusta estacionalmente para monitoraer de forma objetiva los cambios de precio mes a mes. El índice de precios al consumidor es un indicador clave de la inflación y el estado de la economía en el Reino Unido. Este índice afecta a las tasas de interés, los beneficios impositivos, y se usa al ajustar los salarios y subsidios del gobierno, etc. Como medida de la inflación, el IPC tiene un fuerte impacto en las cotizaciones de la libra esterlina. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor de Reino Unido a/a (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
3.8%
4.2%
3.8%
jul 2025
3.8%
3.9%
3.6%
jun 2025
3.6%
2.6%
3.4%
feb 2025
2.8%
2.6%
3.0%
dic 2024
2.5%
2.6%
2.6%
nov 2024
2.6%
2.6%
2.3%
oct 2024
2.3%
2.2%
1.7%
sept 2024
1.7%
3.4%
2.2%
ago 2024
2.2%
2.2%
jul 2024
2.2%
2.0%
jun 2024
2.0%
2.4%
2.0%
may 2024
2.0%
2.9%
2.3%
abr 2024
2.3%
3.2%
mar 2024
3.2%
2.9%
3.4%
feb 2024
3.4%
3.0%
4.0%
ene 2024
4.0%
3.2%
4.0%
dic 2023
4.0%
3.7%
3.9%
nov 2023
3.9%
4.5%
4.6%
oct 2023
4.6%
5.6%
6.7%
sept 2023
6.7%
5.6%
6.7%
ago 2023
6.7%
6.1%
6.8%
jul 2023
6.8%
7.3%
7.9%
jun 2023
7.9%
7.9%
8.7%
may 2023
8.7%
8.6%
8.7%
abr 2023
8.7%
10.4%
10.1%
mar 2023
10.1%
10.0%
10.4%
feb 2023
10.4%
9.8%
10.1%
ene 2023
10.1%
10.2%
10.5%
dic 2022
10.5%
11.3%
10.7%
nov 2022
10.7%
11.5%
11.1%
oct 2022
11.1%
10.3%
10.1%
sept 2022
10.1%
10.8%
9.9%
ago 2022
9.9%
11.0%
10.1%
jul 2022
10.1%
9.8%
9.4%
jun 2022
9.4%
9.6%
9.1%
may 2022
9.1%
9.8%
9.0%
abr 2022
9.0%
7.3%
7.0%
mar 2022
7.0%
6.6%
6.2%
feb 2022
6.2%
6.0%
5.5%
ene 2022
5.5%
6.1%
5.4%
dic 2021
5.4%
5.7%
5.1%
nov 2021
5.1%
4.3%
4.2%
oct 2021
4.2%
3.6%
3.1%
sept 2021
3.1%
3.4%
3.2%
ago 2021
3.2%
1.7%
2.0%
jul 2021
2.0%
2.5%
2.5%
jun 2021
2.5%
2.5%
2.1%
may 2021
2.1%
1.8%
1.5%
abr 2021
1.5%
0.7%
0.7%
mar 2021
0.7%
0.3%
0.4%
