El Sueldo Medio Semenal, Pagos Totales, incl. bonificaciones a/a refleja el cambio en el sueldo medio semanal en los últimos tres meses en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se considera el principal indicador de los cambios a corto plazo en los sueldos en el Reino Unido.

El indicador se calcula usando una encuesta realizada a 9,000 empresas, que emplean a 13.8 millones de personas. La encuesta abarca información sobre la suma total de los salarios en cada empresa y el número de empleados que han recibido salarios en el periodo reportado. El Sueldo Medio Semenal se calcula usando estos datos (la cantidad se divide por el número de empleados). El cálculo no incluye a autónomos, fuerzas armadas y aprendices apoyados por el gobierno.

Las bonificaciones se incluyen en el cálculo del indicador. Este es el monto promedio pagado a los empleados de las empresas británicas por semana a cambio del trabajo realizado, antes de los impuestos y otras deducciones. La cifra no incluye los ingresos no relacionados con el trabajo, los beneficios en especie o los atrasos salariales. La versión completa del informe incluye los valores nominales (no ajustados según la inflación) y reales (ajustados según la inflación).

El indicador no puede considerarse una medida pura del aumento o la disminución de los salarios, ya que no tiene en cuenta el cambio en la participación de la fuerza de trabajo a tiempo parcial o el cambio en la estructura de la fuerza de trabajo.

El índice de sueldo semanal es uno de los indicadores avanzados de la inflación y la actividad del consumidor. Por lo tanto, el aumento del indicador puede tener un efecto positivo en la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: