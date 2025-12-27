Los Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Comité de Política Monetaria forman parte de las actas publicadas junto con la decisión sobre la tasa de interés.

El Comité de Política Monetaria se reúne ocho veces al año para definir la política monetaria nacional y establecer la tasa de interés. Cada reunión dura sobre tres días. El primer día, los miembros del Comité estudian la situación económica actual (tanto la agenda interna como el estado de la economía mundial, los principales eventos que afectan las condiciones financieras y económicas). El segundo día, los miembros discuten su punto de vista sobre la actual política monetaria nacional. El tercer día, los miembros votan sobre las medidas de política monetaria y la tasa de interés.

El Banco de Inglaterra puede recortar la tasa de interés para ayudar a que la inflación alcance el nivel objetivo. Y al revés, si la inflación excede el nivel objetivo, el BoE trataría de encarecer la libra esterlina, para lo cual (además de un conjunto de otras medidas) se aumentaría la tasa de interés.

El número de votos para el recorte de la tasa de interés del BoE muestra cuántos de los miembros del Comité consideran que la tasa de inflación actual es insuficiente y sugiere medidas de flexibilización de la política monetaria. El indicador en sí mismo no provoca la volatilidad de la libra esterlina. Sin embargo, si se espera un cambio a corto plazo en la tasa de interés, el aumento en el número de votos relevantes puede cambiar las cotizaciones por un corto tiempo.

Gráfico de los últimos valores: