Balanza comercial de Reino Unido fuera de la Unión Europea (United Kingdom Trade Balance Non-EU)
|Media
|£-10.158 B
|£-9.222 B
|
£-10.783 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|£-10.080 B
|
£-10.158 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Balanza Comercial de Reino Unido fuera de la Unión Europea muestra la diferencia entre las exportaciones e importaciones del país durante el periodo seleccionado. Los economistas utilizan la balanza comercial para evaluar la estructura de los flujos comerciales entre los países. Las exportaciones a los países de la UE y las importaciones procedentes de los mismos son excluidas de los cálculos.
Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, tales como Gran Bretaña, indica que la producción intensiva en mano de obra se transfiere al extranjero, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. En estos casos, el déficit comercial está cubierto por otros métodos de interacción económica, por ejemplo, mediante la emisión de instrumentos de deuda.
Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.
La influencia de la Balanza Comercial en las cotizaciones de la libra esterlina es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Esto puede influir en las cotizaciones de la libra esterlina de la forma correspondiente.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza comercial de Reino Unido fuera de la Unión Europea (United Kingdom Trade Balance Non-EU)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
